Erin Brockovichová je späť: Pomáha obyvateľom zničenej Kalifornie

Los Angeles 25. januára (TASR) - Americká aktivistka Erin Brockovichová, ktorá sa stala celosvetovo známou vďaka filmu o svojom úspešnom boji s energetickým koncernom Pacific Gas and Electric (PG&E), teraz pomáha obyvateľom mesta Paradise v štáte Kalifornia v ich boji za odškodnenie od firmy podozrievanej zo zodpovednosti za rozsiahle lesné požiare z vlaňajšieho novembra.



Rozsiahly lesný požiar nazvaný Camp Fire (Táborák) sa stal najničivejším v dejinách Kalifornie. Vyžiadal si najmenej 86 obetí na životoch a v oblasti zničil 14.000 domov. Mesto Paradise v ňom bolo zničené prakticky úplne. Jeho obyvatelia sa teraz domáhajú odškodného od spoločnosti PG&E, ktorá podľa nich nesie zodpovednosť za vypuknutie požiaru.



PG&E medzičasom uznala, že požiar, ktorý v novembri vyčíňal v Kalifornii, vypukol v lesnom poraste pod jej vysokonapäťovým vedením. Cieľom aktivistov z mesta Paradise je teraz dosiahnuť, aby parlament štátu Kalifornia podnikol kroky, ktoré by tejto spoločnosti zabránili vyhlásiť bankrot. Keby totiž k nemu došlo, znamenalo by to nižšie odškodné pre obete lesných požiarov, informovala televízia ABC News.



Obyvateľov mesta Paradise v ich úsilí podporuje aktivistka Erin Brockovichová, ktorú v roku 2000 preslávil rovnomenný film režiséra Stevena Soderbergha.



Film je nakrútený podľa skutočnej udalosti - o Brockovichovej, dvakrát rozvedenej ženy bez peňazí, majetku a právnického vzdelania, ktorá dokázala do konca doviesť prípad, keď elektrárenská spoločnosť PG&E musela zaplatiť 333 miliónov dolárov za znečistenie podzemných vôd. Rolu Erin Brockovichovej stvárnila Julia Robertsová.



Erin Brockovichová je v Spojených štátoch známa tým, že nikdy nevzdáva svoj boj proti veľkým priemyselným firmám znečisťujúcim životné prostredie a vždy ho dotiahne do konca. Momentálne sa angažuje aj v boji pôvodných obyvateľov Ameriky proti využívaniu metódy hydraulického štiepenia pri ťažobnej činnosti. Úrady v štáte Florida zasa upozorňuje na inváziu toxických rias a naďalej bojuje proti znečisteniu podzemnej a pitnej vody. Známy je aj jej boj proti používaniu antikoncepčných implantátov Essure.