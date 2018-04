Európsky súdny dvor: Rodiny sa môžu pridať k maloletým utečencom v EÚ

Migrácia a azylové otázky sú politicky citlivé v EÚ, kde sa populistické strany chopili tejto témy po príchode viac ako milióna migrantov do Únie v minulých rokoch.

Luxemburg 12. apríla (TASR) - K maloletým osobám, ktoré prišli do Európskej únie bez sprievodu a dovŕšili počas azylového procesu 18 rokov, sa môžu pripojiť ich rodiny. Rozhodol o tom vo štvrtok Európsky súdny dvor (ESD). Verdikt by mohol mať dôsledky pre členské štáty vrátane Nemecka, uvádza agentúra DPA.



Prípad sa vzťahuje na Eritrejčanku, ktorá prišla do Holandska a požiadala o azyl začiatkom roka 2014 vo veku 17 rokov. V júni dovŕšila 18 rokov - štyri mesiace pred tým, ako jej udelili povolenie na pobyt.



Na konci roka 2014 bola v jej mene podaná žiadosť, aby sa k nej mohli pridať jej rodičia a traja bratia, ale holandské úrady ju zamietli s argumentom, že už nie je maloletá a teda, že sa nesmie opätovne spojiť s rodinou. Voči tomuto rozhodnutiu sa odvolali na holandský súd, ktorý požiadal o radu ESD.



Sudcovia sídliaci v Luxemburgu vyniesli verdikt, že nároky na opätovné spojenie s rodinou musia byť založené na termíne príchodu utečenca, keďže akýkoľvek iný systém by nezaručoval rovnaké zaobchádzanie alebo právnu istotu. Žiadosť o spojenie s rodinou však musí byť podaná v rámci "primeranej" doby troch mesiacov po získaní štatútu utečenca, uviedli sudcovia.



Nemecko, najväčší členský štát EÚ a krajina s väčšinou uchádzačov o azyl v Únii, možno bude musieť po tomto verdikte zmeniť svoje predpisy týkajúce sa zjednotenia rodín.



V súčasnosti sú rodičia utečenca oprávnení pridať sa k svojmu dieťaťu iba pred tým, ako dosiahne 18 rokov, uvádza DPA s odvolaním sa na ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne.