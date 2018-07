Európsky súd pozastavil likvidáciu tábora Rómov v Ríme

Rímske úrady mali už v utorok vysťahovať zo zmieneného tábora zhruba 300 ľudí. Po intervencii ESĽP však so začatím vypratávania priestorov musia počkať až do piatka.

Rím 24. júla (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) pozastavil plánovanú likvidáciu tábora Rómov v talianskej metropole Rím. S odvolaním sa na vyhlásenie charitatívnej organizácie Articolo 21 o tom v utorok informovala agentúra DPA.



Rímske úrady mali už v utorok vysťahovať zo zmieneného tábora zhruba 300 ľudí. Po intervencii ESĽP však so začatím vypratávania priestorov musia počkať až do piatka. Proti príkazu na vysťahovanie sa na ESĽP odvolali traja Rómovia, zastupovaní skupinou právnikov.



Rímsky magistrát potvrdil, že dostal príkaz na pozastavenie likvidácie tábora, pričom podľa ESĽP musí zároveň oznámiť, čo plánuje spraviť s vysťahovanými Rómami. Poprel však tvrdenie Articolo 21, podľa ktorého obyvateľom rómskeho tábora neponúkol alternatívne bývanie. Naopak informoval, že niektorým z nich ponúkol finančnú kompenzáciu za to, že sa dobrovoľne vrátia do svojej domoviny.



Starostka talianskej metropoly Virginia Raggiová dokonca minulý týždeň vycestovala do Rumunska, aby sa stretla s viacerými ľuďmi, ktorí zmienenú ponuku prijali, priblížila agentúra DPA.



K oznámeniu o likvidácii tábora došlo po tom, ako nový taliansky krajne pravicový vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini v júni avizoval, že chce vykonať sčítanie Rómov a Sintov a následne z krajiny veľký počet z nich vyhostiť.



Na verejnosti jeho plán vyvolal vlnu pobúrenia. Mnohým totiž myšlienka sčítavania príslušníkov menšiny pripomenula obdobie vlády národných socialistov v Nemecku, kde popri Židoch čelili prenasledovaniu i diskriminácii práve aj Rómovia a Sintovia.