ESĽP zamietol Öcalanovu sťažnosť voči konaniu väzenskej stráže

Sťažoval sa na správanie väzenskej stráže počas prehliadky svojej cely v roku 2008.

Štrasburg 27. septembra (TASR) - Uväznený vodca mimo zákona postavenej Strany kurdských pracujúcich (PKK) Abdullah Öcalan (79) neuspel so sťažnosťou voči údajnému postupu príslušníkov väzenskej stráže spred desiatich rokov na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu - tamojší sudcovia zamietli jeho podnet ako neprípustný.



Muž, ktorý si v prísne stráženom väzenskom zariadení na ostrove Imrali v Turecku odpykáva od roku 1999 doživotný trest žalára za vlastizradu, vraždu a vytvorenie teroristického zoskupenia, sa sťažoval na správanie väzenskej stráže počas prehliadky svojej cely v roku 2008.



Sudcovia však pre to nenašli dôkazy.



Öcalana v deň prehliadky i následne podrobili vyšetreniu, pri ktorom lekári nezistili žiadne zranenia ani psychické následky. Samotný väzeň teraz namietanú ujmu pred lekármi, ale ani pri návšteve delegácie výboru Rady Európy nespomenul. Preto sudcovia dospeli k záveru, že Turecko neporušilo príslušnú európsku konvenciu.



Informácie priniesla vo štvrtok agentúra DPA.



Vodcu PKK pôvodne odsúdili na trest smrti, ktorý neskôr zmenili na doživotné väzenie. Súdne konanie s ním však ESĽP označil v roku 2005 za nekorektné a zaviazal Turecko na úradu odškodnenia vo výške 120.000 eur.