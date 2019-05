ESĽP zamietol žalobu katalánskych separatistov

Tí tvrdia, že španielsky najvyšší súd porušil ich práva, keď v roku 2017 rozhodol o rozpustení regionálneho parlamentu z dôvodu vyhlásenia nezávislosti Katalánska.

Madrid 29. mája (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zamietol v utorok žalobu, ktorú podali katalánski separatistickí zákonodarcovia. Tí tvrdia, že španielsky najvyšší súd porušil ich práva, keď v roku 2017 rozhodol o rozpustení regionálneho parlamentu z dôvodu vyhlásenia nezávislosti Katalánska. Informovala o tom agentúra AP.



Súd so sídlom v Štrasburgu uviedol, že rozhodnutie španielskeho ústavného súdu z októbra 2017 rozpustiť katalánsky parlament "bolo zamerané na ochranu ústavy" a "v záujme verejnej bezpečnosti (a) zamedzenia chaosu".



Katalánski zákonodarcovia i napriek tomu zvolali plenárne zasadnutie parlamentu v Barcelone. Ich jednostranné vyhlásenie nezávislosti tohto regiónu medzinárodné spoločenstvo neuznalo.



Súdny proces s katalánskymi separatistami v Madride sa začal 12. februára. Za zorganizovanie nezákonného referenda o nezávislosti v októbri 2017 a následného vyhlásenia Katalánskej republiky obžalovali deväť osôb zo vzbury. V prípade uznania za vinných im hrozí odňatie slobody v trvaní až do 25 rokov. Ďalšie tri osoby sú obvinené z občianskej neposlušnosti a sprenevery verejných prostriedkov.



Ak ich uzná súd za vinných, podľa AP sa očakáva, že sa pokúsia verdikt napadnúť aj na ESĽP.



ESĽP je medzinárodný súdny dvor so sídlom vo francúzskom Štrasburgu, ktorý presadzuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vznikol v roku 1958 a ako stály súd funguje od novembra 1998.