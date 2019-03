Estónska líderka reformistov začala rokovať o vytvorení koalície

Podľa vyhlásenia Kallasovej, ktorá môže obsadiť premiérske kreslo ako prvá žena v dejinách Estónska, sa reformisti uzniesli, že s Ratasovými centristami by dokázali vytvoriť stabilnú vládu.

Tallinn 6. marca (TASR) - Liberálna Estónska reformná strana (ER), ktorá bola doteraz v opozícii, chce po víťazstve v nedeľňajších parlamentných voľbách vládnuť v koalícii s ľavicovo orientovanou Estónskou stranou stredu (EK) na čele s dosluhujúcim premiérom Jürim Ratasom. Rokovania o vytvorení tzv. veľkej koalície ohlásila v stredu predsedníčka ER Kaja Kallasová, informovala tlačová agentúra AFP.



Podľa vyhlásenia Kallasovej, ktorá môže obsadiť premiérske kreslo ako prvá žena v dejinách Estónska, sa reformisti uzniesli, že s Ratasovými centristami by dokázali vytvoriť stabilnú vládu. Ratas prostredníctvom siete Facebook oznámil, že vedenie EK zaujme stanovisko až po rokovaní vo večerných hodinách.



ER a EK sú tradičné estónske strany a spoločne by mali v parlamentne spoľahlivú väčšinu v podobe 60 zo 101 kresiel. Kallasová, 41-ročná právnička a bývalá europoslankyňa, identifikovala ako problémové body v koaličných rokovaniach otázky zdaňovania, občianstva a vzdelávania. Ratasova EK presadzuje systém tzv. progresívneho zdaňovania, ako aj ponechanie výučby na školách v ruskom jazyku, čo liberáli nepodporujú.



Opozičná ER zvíťazila v nedeľňajších voľbách so ziskom 28,8 percenta odovzdaných hlasov, čo jej zabezpečilo 34 zo 101 kresiel v novom parlamente. Vládnuca EK sa umiestnila na druhej priečke so ziskom 23 percent hlasov, resp. 26 kresiel. Treťou v poradí je pravicovo-populistická a euroskeptická Estónska konzervatívna ľudová strana (EKRE).



V nevýraznej predvolebnej kampani dominovali hospodárske a sociálnopolitické témy, ako sú dane a verejné výdavky, no tiež rozdiely medzi vidiekom a mestami i napätie okolo školského vzdelávania v ruštine pre ruskú menšinu, ktorá tvorí približne štvrtinu z 1,3 milióna obyvateľov krajiny.