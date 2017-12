Estónska prezidentka dočasne presídli svoj úrad do mesta Narva

Narva je so svojimi 60.000 obyvateľmi tretím najväčším mestom v tejto pobaltskej republike.

Tallinn 28. decembra (TASR) - Estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová vyhlásila, že dodrží svoj predvolebný sľub a presťahuje svoj úrad z hlavného mesta Tallinn do etnicky ruského, pohraničného mesta Narva. Stane sa tak však iba na obdobie jedného mesiaca počas budúceho roku, informovala v stredu agentúra DPA.



Kaljulaidová chce takisto zdôrazniť, že v uvedenom meste je i etnická estónska komunita, a poukázať na význam mesta pre celú krajinu. Narva je so svojimi 60.000 obyvateľmi tretím najväčším mestom v tejto pobaltskej republike, ktorá je členským štátom EÚ i NATO. Vyše 90 percent obyvateľov mesta predstavujú etnickí Rusi.



Dvadsaťpäť rokov po tom, ako Estónsko získalo nezávislosť od bývalého Sovietskeho zväzu, však integrácia Rusov postupuje veľmi pomaly a mnohí z nich sa cítia vládou v Tallinne zabudnutí. Kaljulaidová dodala, že svoj úrad dočasne premiestni do Narvy po tom, ako sa tam dokončí výstavba divadelného strediska. Jeho otvorenie je naplánované na november 2018.



Rusi tvoria štvrtinu z 1,3 milióna obyvateľov Estónska.