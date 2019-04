Estónska prezidentka dúfa, že rokovania s Putinom podporia dialóg

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre estónsky denník Postimees ešte skôr uviedol, že Putin sa na schôdzke s Kaljulaidovou pokúsi zmierniť obavy Estónska v oblasti bezpečnosti.

Tallinn 13. apríla (TASR) - Estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová dúfa, že jej schôdzka so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, naplánovaná na 18. apríla v Moskve, podporí dvojstranný dialóg.



"Dúfam, že to povedie k dialógu, ktorý bude čo najúprimnejší a bude zahŕňať všetky úrovne, nielen prezidentskú," uviedla Kaljulaidová v piatkovom rozhovore pre estónsku verejnoprávnu televíziu ERR, z ktorého citovala agentúra TASS.



"Myslím si, že sa budeme snažiť zamerať na témy, ktoré by mohli byť prospešné pre našich ľudí v ich každodennej praktickej komunikácii. Najmä na projekty pre ďalšie rozpočtové obdobie EÚ. Je to jedno z odvetví, kde môžeme určite komunikovať. Mnohí naši študenti sú v Rusku. Naši ľudia tam chodia, mnohí z nich tam majú príbuzných. Máme veľa praktických rutinných tém na diskusiu," povedala Kaljulaidová. To, že sa stretne s Putinon, označila za "dobré znamenie".



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre estónsky denník Postimees ešte skôr uviedol, že Putin sa na schôdzke s Kaljulaidovou pokúsi zmierniť obavy Estónska v oblasti bezpečnosti. Peskov dodal, že cieľom stretnutia je "spoznať sa navzájom a diskutovať o naliehavých otázkach", takže praktické rozhodnutia by sa nemali očakávať.