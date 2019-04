Estónska prezidentka poverí zostavením vlády šéfku reformistov

Celkove sa dostalo v marcových voľbách do parlamentu päť strán.

Tallinn 4. apríla (TASR) - Estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová poverí v piatok predsedníčku liberálnej Estónskej reformnej strany (ER) Kaju Kallasovú vytvorením novej vlády. Oznámila to v stredu hovorkyňa hlavy štátu Mailin Aasmäeová, uviedla agentúra AFP.



Šéfka reformistov má dostať poverenie i napriek nerozhodným výsledkom parlamentných volieb z 3. marca a stroskotaniu jej úsilia vytvoriť tzv. veľkú koalíciu s ľavicovo orientovanou Estónskou stranou stredu (EK) na čele s dosluhujúcim premiérom Jürim Ratasom. Kallasovej ER, ktorá vo voľbách zvíťazila, i Ratasova EK ako druhá v poradí si teraz hľadajú iných koaličných partnerov.



Celkove sa dostalo v marcových voľbách do parlamentu päť strán. Opozičná ER bola najúspešnejšia so ziskom 28,8 percenta odovzdaných hlasov, čo jej zabezpečilo 34 zo 101 kresiel.



V prípade, že Kallasová poverenie prijme, bude mať dva týždne na to, aby predstavila zákonodarcom svoj návrh, ako by mala vláda vyzerať. Ak sa jej to nepodarí, prezidentka bude musieť vybrať iného kandidáta na premiéra.



Kallasová ešte v marci vyhlásila, že v koaličných rokovaniach uprednostní sociálnych demokratov, ktorí skončili na piatom mieste. Ratas zase oslovil pravicovo-populistickú a euroskeptickú Estónsku konzervatívnu ľudovú stranu (EKRE) a konzervatívnu stranu Isamaa (Vlasť).