Estónsko smeruje ku koalícii zahŕňajúcej krajne pravicovú stranu

Riga 7. apríla (TASR) - Estónsko sa viac než mesiac po voľbách priblížilo k vytvoreniu vládnej koalície s účasťou krajne pravicovej strany. Informovali o tom v sobotu svetové agentúry.



Stredoľavicová Estónska strana stredu (EK) doterajšieho premiéra Jüriho Ratasa sa dohodla na trojstrannej koalícii s konzervatívnou stranou Isamaa (Vlasť) a pravicovo-populistickou a euroskeptickou Estónskou konzervatívnou ľudovou stranou (EKRE).



Koaličnú dohodu schválili v sobotu lídri týchto troch subjektov, ktoré majú v 101-člennom parlamente spolu 57 kresiel. Na základe dohody by Ratas zostal premiérom a každý z koaličných partnerov by obsadil po päť ministerských postov.



Pred nástupom takejto koalície by musela prezidentka Kersti Kaljulaidová oficiálne požiadať tieto strany o vytvorenie vlády.



V piatok prezidentka tohto úlohou poverila ako prvú predsedníčku liberálnej Estónskej reformnej strany (ER) Kaju Kallasovú, ktorej strana zvíťazila vo voľbách z 3. marca. Kallasová dostala 14 dní na to, aby predstavila zákonodarcom svoj návrh, ako by mala vláda vyzerať. Ak sa jej to nepodarí, prezidentka bude musieť vybrať iného kandidáta na premiéra.



Ratas predtým vylúčil spoluprácu s reformistami v rámci veľkej koalície, akú navrhovala Kallasová.



Šéfka ER, ktorá otvorila rozhovory o menšinovej vláde so sociálnymi demokratmi, pre miestne médiá v sobotu povedala, že stále plánuje požiadať o hlasovanie o dôvere 15. apríla. Zdá sa však, že jej šance stať sa prvou premiérkou Estónska sú len veľmi malé, dodáva agentúra AFP.