Židia v Estónsku vystúpili proti účasti krajnej pravice vo vláde

Tallinn 18. marca (TASR) - Nepočetná židovská komunita v Estónsku v pondelok vyslovila znepokojenie nad bezprecedentným krokom, na konci ktorého môže byť zahrnutie krajne pravicovej strany do novej vlády tejto pobaltskej krajiny a členskej krajiny EÚ. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Odchádzajúci stredopravicový premiér Jüri Ratas začal minulý týždeň koaličné rokovanie s krajne pravicovou a euroskeptickou Estónskou konzervatívnou ľudovou stranou (EKRE) po tom, ako v nedávnych parlamentných voľbách zaznamenala nárast podpory a skončila celkovo ako tretí najsilnejší subjekt.



Ratasov krok, ktorý otvorene skritizovala aj jeho vlastná Estónska strana stredu (EK), má podľa AFP za cieľ zabrániť tomu, aby víťazná liberálna Estónska reformná strana (ER) zostavila vládu.



Líder EKRE Mart Helme verejne prejavil xenofóbne, sexistické a homofóbne názory, pričom medzi členmi jeho strany sú ľudia usvedčení z násilných zločinov, ako aj sympatizanti nacistického režimu.



"Mnoho vyhlásení strany EKRE je nepriateľsky naladených voči menšinám a kladie si za cieľ rozdeliť spoločnosť," uviedla estónska židovská komunita, ktorá zároveň odsúdila "neprijateľný" antisemitský útok na hlavného estónskeho rabína Šmuela Kota. Toho v sobotu slovne inzultovali, keď bol so svojimi deťmi na ceste do synagógy v centre Tallinnu.



Hlava estónskej evanjelickej luteránskej cirkvi, arcibiskup Urmas Viilma, sa za incident ospravedlnil v otvorenom liste. Strana EKRE však túto záležitosť označila za falošnú správu.



V Estónsku žije necelých 2000 židov.



Tallinnská polícia vyšetruje i samostatný prípad - popísanie priečelia budovy ústredia Ratasovej strany hákovými krížmi, ku ktorému malo dôjsť počas uplynulého víkendu.



Ratas rokuje aj s menšou konzervatívnou stranou Isamaa (Vlasť). Ak by sa rozhovory skončili úspešne, táto trojstranová koalícia by získala v 101-člennom parlamente 57 kresiel.