Etická komisia UK v Česku označila bývalého prorektora za plagiátora

Praha 14. februára (TASR) - Bývalý prorektor českej Karlovej univerzity (UK) pre vonkajšie vzťahy Martin Kovář sa dopustil plagiátorstva. Oznámila to vo štvrtok Etická komisia Filozofickej fakulty UK zaoberajúca sa možným Kovářovým opisovaním, na ktoré upozornila trojica doktorandov, napísal spravodajský server Novinky.cz.



Podľa predsedníčky komisie Olgy Lomovej mal Kovář publikovať opísané texty približne 20 rokov. Titul profesora zrejme získal neoprávnene a mohol by oň prísť.



"Povaha a rozsah priestupkov, rovnako ako fakt, že sa ich dopustil bývalý prorektor UK, vystavuje celú inštitúciu podozreniu zo zlyhania," pripustila komisia s tým, že univerzita by mohla čeliť žalobám majiteľov autorských práv diel, ktoré Kovář plagizoval, i ďalším sporom.



Na možné plagiátorstvo upozornili v roku 2018 doktorandi Marek Jandák, Tomáš Konečný a Ondřej Crhák. Poukázali na zhody medzi Kovářovými textami a publikáciou Barryho Cowarda venovanou histórii škótskeho kráľovského rodu Stuartovcov.



Kovář, ktorý medzičasom univerzitu opustil a vzdal sa všetkých tamojších funkcií, obvinenia odmietol. Svoj odchod z UK zdôvodnil osobnými útokmi, ktorým musí on a jeho rodina čeliť.



Etická komisia už predtým informovala o existujúcom dôvodnom podozrení, že je Kovář plagiátorom. V januári sa ho naopak zastali dvaja historici, podľa ktorých plagiátorom nie je, napísali Novinky.cz.