Etiópčania zo strachu pred násilím hromadne utekajú do Kene

Addis Abeba 15. marca (TASR) - Tisíce Etiópčanov ušli v uplynulých dňoch do susednej Kene zo strachu pred ďalším násilím po tom, ako etiópske bezpečnostné sily zabili deviatich civilistov. Informovala o tom hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Yvonne Ndegeová, ktorej vyhlásenie priniesla agentúra DPA.



Podľa Ndegeovej prišlo od nedele do Kene približne 8200 ľudí z Etiópie - takmer výhradne ženy a deti. Utečencov núdzovo ubytovali v blízkosti hraníc, kde však chýba pitná voda a potraviny.



Etiópske bezpečnostné sily podľa vlastných údajov zabili v nedeľu na juhu krajiny deviatich civilistov, keďže ich mylne považovali za extrémistov. Ďalších 12 ľudí pri tomto incidente v pohraničnom meste Moyale utrpelo zranenia.



Keňa v súčasnosti poskytuje útočisko státisícom utečencov z Južného Sudánu, Somálska a Eritrey; útek vyššieho počtu Etiópčanov do susedných krajín je však pomerne nezvyčajný. Situácia v Etiópii je napätá, odkedy vláda vo februári vyhlásila výnimočný stav v reakcii na protivládne protesty, ktoré si za posledné dva roky vyžiadali v tejto africkej krajine stovky mŕtvych a tisíce zadržaných.