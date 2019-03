Etiópia pošle čierne skrinky z havarovaného boeingu do zahraničia

Pri páde Boeingu 737 MAX 8, ku ktorému došlo v nedeľu ráno šesť minút po štarte z etiópskej metropoly Addis Abeba, zahynulo všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov.

Addis Abeba 13. marca (TASR) - Hovorca leteckej spoločnosti Ethiopian Airlines v stredu uviedol, že obe tzv. čierne skrinky z havarovaného boeingu pošlú na analýzu do zahraničia, ale konkrétnu krajinu zatiaľ nevybrali.



Asrat Begashaw v exkluzívnom rozhovore pre agentúru AP povedal, že aerolínie si vyberajú zo "širokej škály možností", kam letové údaje a hlasové záznamy posledných momentov havarovaného stroja poslať.



"Čo môžeme k tomu povedať, je to, že my nie sme schopní ich (skrinky) tu v Etiópii preskúmať," vysvetlil.



Zatiaľ nie je známe, čo spôsobilo pád nového lietadla za jasného počasia južne od Addis Abeby. Niektorí experti na letectvo varovali, že vyšetrovanie môže trvať aj niekoľko mesiacov.



Etiópske aerolínie, ktorej havarovaný stroj patril, preventívne pozastavili lety všetkých svojich lietadiel typu Boeing 737 MAX 8.



Lietanie s týmto typom lietadiel zakázali už v Európskej únii, Austrálii a na Novom Zélande, v Číne, Indii, Egypte, Kosove, Libanone, Hongkongu a v ďalších krajinách sveta. Aerolínie v USA lietadlám Boeing 737 MAX naďalej dôverujú.



Škandinávska letecká spoločnosť Norwegian Air Shuttle, ktorá tiež pozastavila lety svojich strojov typu Boeing 737 MAX 8, v stredu oznámila, že od spoločnosti Boeing bude požadovať finančné odškodnenie.



Asrat dodal, že pozostatky obetí, ktoré doteraz našli na mieste nešťastia, sú uschované v mrazničkách, avšak forenzní vyšetrovatelia ešte nezačali so vzorkami ich DNA pracovať.