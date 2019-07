Etiópia nasadí v reakcii na nepokoje na juhu krajiny armádu

Masové nepokoje si vyžiadali už najmenej 18 obetí.

Addis Abeba 23. júla (TASR) - Etiópia v pondelok oznámila, že vo svojej administratívnej oblasti Štát južných národov, národností a ľudu (SNNPR) na juhozápade krajiny nasadí armádu a federálnu políciu v snahe potlačiť masové nepokoje, ktoré si vyžiadali už najmenej 18 obetí na životoch. Píše o tom agentúra AFP.



"Regulárne bezpečnostné štruktúry neboli schopné zabezpečiť právny poriadok, pričom sú vystavené problematickej situácii," zaznelo v oficiálnom vyhlásení, o ktorom informovali miestne médiá.



"Od dnešného dňa bude južný región pod dohľadom federálnych bezpečnostných zložiek," konštatuje správa.



Nepokoje sú dôsledkom snáh kmeňa Sidamov - najväčšej etnickej skupiny v regióne - o založenie nového poloautonómneho štátu. Táto iniciatíva dostala v posledných dňoch Sidamov do konfliktu s vládou etiópskeho premiéra Abiya Ahmeda.



Protesty vypukli ešte minulý týždeň po tom, ako sa skupina sidamských aktivistov pokúšala vyhlásiť nezávislosť teritória daného etnika od SNNPR.



Etiópia je v súčasnosti rozdelená na deväť poloautonómnych štátov. Ústava zaväzuje etiópsku vládu zorganizovať referendum o vytvorení nového poloautonómneho štátu pre každé etnikum, ktoré o to požiada, a to do roka od podania oficiálnej žiadosti.



Lídri Sidamov podali takúto žiadosť pred rokom v júli a boli pripravení vyhlásiť nezávislosť vlastného poloautonómneho štátu ešte minulý týždeň. Nakoniec však prijali návrh vlády, aby s týmto krokom ešte počkali.



Keď však začalo byť už zrejmé, že vláda referendum v dohľadnom čase nezorganizuje, prepukli v oblasti cez víkend násilnosti.