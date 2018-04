V Etiópii zvolili nového premiéra. Dúfajú, že dokáže zastaviť protesty

Abiy je prvým politikom z etnickej skupiny Oromo, ktorý sa stal premiérom Etiópie.

Addis Abeba 2. apríla (TASR) - Novým premiérom Etiópie sa v pondelok stal kandidát vládnej koalície Abiy Amhed. Parlament ho zvolil do funkcie v čase nádejí, že sa mu poradí upokojiť dlhotrvajúce protivládne protesty v druhej najľudnatejšej krajine Afriky. Informovala o tom agentúra AP.



Nový predseda vlády hneď zložil prísahu ako nástupca Hailemariama Desalegna, ktorý odstúpil v polovici februára v dôsledku rozsiahlych protestov. Násilnosti počas nich si vyžiadali stovky životov, najmä v nepokojných regiónoch Oromia a Amhara.



Abiy je prvým politikom z etnickej skupiny Oromo, ktorý sa stal premiérom Etiópie. V tejto súvislosti panujú očakávania, že by mohol ukončiť protivládne protesty pretrvávajúce od konca roka 2015 s cieľom presadiť väčšie politické slobody a prepustenie opozičných osobností. Oromovia sú najväčšou etnickou skupinou vo vyše 100-miliónovej Etiópii, dlho sa však sťažujú na politickú i ekonomickú marginalizáciu.



Ahmed (41) predtým pôsobil ako minister pre vedu a technológiu a stál pri zakladaní spravodajských služieb. Je považovaný za reformátora, ktorý by mohol do konzervatívneho vedenia vniesť nové myšlienky. V poradí je len tretím etiópskym premiérom od zvrhnutia vojenskej junty v roku 1991.



Popredný opozičný politik Merera Gudina vníma zvolenie Abiya vníma s opatrným optimizmom. Ako zdôraznil, budúci pokoj a stabilita v krajine závisia od politiky nového lídra a jeho strany.



"To, čo chce dosiahnuť, záleží na tom, čo mu jeho strana dovolí urobiť," povedal Merara s tým, že Abiya si zvolila vládnuca strana, a nie priamo obyvatelia vo voľbách. "Napriek tomu je samozrejmé, že zmena osobností v rámci vedenia by mohla priniesť zmeny, pokiaľ ide o lepšie idey, ktoré by mohli nakoniec viesť k národnému zmiereniu."



V Etiópii vo februári vyhlásili po druhý raz za dva roky výnimočný stav vzhľadom na pokračujúce protesty, ktoré ochromili dopravu a vynútili si uzatváranie podnikov. Úrady odvtedy zadržali viac ako 1000 osôb.