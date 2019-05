Etiópia sa ospravedlnila za mapu, ktorá nezobrazuje Somálsko

Susedné krajiny sú dlhoročnými rivalmi, ktorí v minulosti viedli dlhodobé vojnové pohraničné konflikty.

Addis Abeba 27. mája (TASR) - Etiópske ministerstvo zahraničných vecí sa ospravedlnilo po tom, ako na svojich webových stránkach zahrnulo susedné Somálsko do svojich hraníc. "Úprimne sa ospravedlňujeme za všetky nejasnosti a nedorozumenie, ktoré tento incident mohol spôsobiť," uvádza sa v stanovisku rezortu.



Somálsko bolo úplne vymazané z predmetnej mapy, ale samozvaný región Somaliland, ktorý nie je medzinárodne uznaný, bol v danej mape zahrnutý.



Susedné krajiny sú dlhoročnými rivalmi, ktorí v minulosti viedli dlhodobé vojnové pohraničné konflikty. Vzťahy medzi oboma krajinami sa však zlepšili odvtedy, ako sa vlani dostal k moci etiópsky premiér Abiy Ahmed, ktorý sa usiluje rozptýliť napätie v regióne.



Ako v pondelok informovala stanica BBC, zverejnená mapa vyvolala na sociálnych médiách pobúrenie, pričom Somálčania tvrdia, že to odhaľuje širší plán Etiópie na anexiu ich krajiny.



Iní reagovali s vlastnou verziou mapy Afriky, ktorá zahŕňa Etiópiu do Somálska. Niektorí poukázali aj na iné problémy mapy zverejnenej na zmienenej etiópskej webstránke - napríklad, že zobrazuje Konžskú republiku a Konžskú demokratickú republiku ako jeden štát. Zároveň mapa nezobrazuje Južný Sudán, ktorý sa stal suverénnou krajinou v roku 2011.