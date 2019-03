Etiópia smúti nad obeťami havárie lietadla, pátranie pokračuje

ČÍTAJTE AJ: Našli sa obe čierne skrinky havarovaného lietadla v Etiópii

Addis Abeba 11. marca (TASR) - V Etiópii je v pondelok štátny smútok za obeťami havárie lietadla typu Boeing 737-8 MAX spoločnosti Ethiopian Airlines, pri ktorej v nedeľu ráno zahynulo všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch občanov Slovenska. Zároveň už druhý deň pokračuje pátranie po pozostatkoch obetí, ich osobných veciach a troskách. Medzitým sa už našli obe čierne skrinky lietadla, napísala tlačová agentúra AP.Aerolínie Ethiopian Airlines, ktorej havarovaný stroj patril, v rámci "mimoriadnych bezpečnostných opatrení" preventívne pozastavili lety všetkých svojich lietadiel typu Boeing 737-8 MAX.Hoci ešte nie je známe, čo spôsobilo pád nového lietadla za jasného počasia južne od etiópskej metropoly Addis Abeba, spoločnosť pozastavila lety týchto boeingov až do odvolania. Informoval o tom hovorca aerolínií Asrat Begashaw. Ethiopian Airlines využívali päť nových takýchto lietadiel a čakajú na dodávku ďalších 25.Begashaw dodal, že do Etiópie pricestovali pomôcť s vyšetrovaním forenzní odborníci z Izraela. Vyšetrovanie vedú etiópske úrady, ale pomáhajú im tiež experti zo Spojených štátov, Kene i ďalších krajín.Aj ďalšie letecké spoločnosti po celom svete sa rozhodli pozastaviť lety strojov typu Boeing 737-8 MAX. Urobili tak všetky čínske letecké spoločnosti a karibské aerolínie Cayman Airways oznámili, že dočasne nebudú štartovať dve takéto lietadlá, ktoré má v prevádzke. Šéf aerolínií Fabian Whorms uviedol, že aj keď ešte nie je známa príčina pádu stroja, "pre spoločnosť je prvoradá bezpečnosť pasažierov a členov posádky".Nízkorozpočtová blízkovýchodná letecká spoločnosť FlyDubai oznámila, že je v kontakte s firmou Boeing a "monitoruje situáciu" týkajúcu sa typu stroja Boeing 737-8 MAX, ale aj po havárii v Etiópii verí spôsobilosti týchto strojov lietať. Dubajskou vládou vlastnené aerolínie FlyDubai majú 11 týchto boeingov a aj dva stroje typu Boeing MAX-9.Indonézia takisto v pondelok vyhlásila, že pozastavila lety uvedeného typu boeingu. Reagovala tak na haváriu z nedele a na ďalší tragický incident tohto stroja z vlaňajšieho októbra pri Jakarte. Indonézska generálna riaditeľka pre leteckú dopravu Polana Pramestiová osobne informovala novinárov, že podnikne kroky, aby sa uskutočnili inšpekcie, a že dočasne zakázala lety týchto boeingov v Indonézii.Šéf indonézskeho úradu pre bezpečnosť dopravy Soerjanto Tjahjono vyhlásil, že úrad ponúkne pomoc pri vyšetrovaní v Etiópii.Ten istý typ lietadla, Boeing 737 MAX 8, ktorý prevádzkovala indonézska spoločnosť Lion Air, sa totiž vlani v októbri zrútil do Jávskeho mora a zahynulo všetkých 189 ľudí na palube. Tak ako v nedeľu havarované lietadlo Ethiopian Airlines, aj stroj Lion Air mal kolísavú rýchlosť už niekoľko minút po tom, čo sa dostal do vzduchu.Predseda Národnej rady pre bezpečnosť dopravy Soerjanto Tjahjono v pondelok dodal, že Indonézia chce byť súčasťou vyšetrovania v Etiópii, pretože medzi obeťami tragédie bol aj jeden z jej občanov.doplnil.V pondelok po východe slnka pracovníci Červeného kríža preberali trosky lietadla roztrúsené po širokom okolí, v blízkosti začierneného krátera vytvoreného nárazom stroja na zem - a hľadali veci po obetiach. Našli roztrhanú knihu, zničený pas, vizitky v mnohých jazykoch. Ťažké stroje prekopávali povrch a hľadali väčšie kusy lietadla.Pri havárii boeingu smerujúceho do kenského Nairobi, už šesť minút po štarte, zahynuli ľudia z 35 krajín. Pilot vyslal núdzový signál a dispečeri mu povedali, že sa môže vrátiť do Addis Abeby, ale krátko nato sa kontakt s ním prerušil. Lietadlo sa zrútilo neďaleko mesta Bishoftu.Medzi obeťami zo Slovenska je rodina poslanca Národnej rady SR Antona Hrnka - manželka Blanka, dcéra Michala a syn Martin - a novinárka a charitatívna pracovníčka z organizácie Dobrá novina Danica Olexová.Lídri Organizácie Spojených národov, Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov a Svetového potravinového programu (WFP) oznámili, že na palube boli aj ich kolegovia. Organizácia OSN pre migráciu odhadla, že pri havárii zahynulo 19 zamestnancov OSN.Addis Abeba a Nairobi sú hlavnými metropolami humanitárnych pracovníkov a niektorí smerovali na veľkú environmentálnu konferenciu OSN, ktorá sa začala v pondelok v Nairobi. Vlajka OSN bola preto na tomto podujatí spustená na pol žrde.