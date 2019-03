Etiópia: Testy DNA u obetí leteckého nešťastia budú trvať 6 mesiacov

Identifikácia všetkých 157 obetí sa uskutoční v súlade s medzinárodnými vedeckými normami a na procese sa budú podieľať medzinárodné organizácie ako Interpol.

Addis Abeba 16. marca (TASR) - Približne šesť mesiacov môže trvať vykonanie testov DNA u obetí leteckého nešťastia, ku ktorému došlo takmer pred týždňom pri etiópskej metropole Addis Abeba. Oznámila to v sobotu letecká spoločnosť Ethiopian Airlines, ktorú cituje tlačová agentúra Reuters.



Aerolínie ponúkli trúchliacim rodinám obetí na pochovanie symbolickú prsť obhorenej zeme z miesta pádu lietadla. Tím vyšetrovateľov medzitým začal v Paríži skúmať tzv. čierne skrinky z letu 302, informoval francúzsky Úrad vyšetrovania a analýzy pre bezpečnosť civilného letectva (BEA).



"Stále čakáme na výsledky. Vyvíjame všetko nevyhnutné úsilie na zistenie príčin toho nešťastia. Tento druh vyšetrovania si však vyžaduje značný čas, ktorý je potrebný na dosiahnutie konkrétnych záverov," povedala novinárom v Addis Abebe etiópska ministerka dopravy Dagmawit Mogesová.



Miestne úrady vystavili obetiam dočasné úmrtné listy, pričom konečný dokument bude vystavený do dvoch týždňov, dodala ministerka. Identifikácia všetkých 157 obetí sa uskutoční v súlade s medzinárodnými vedeckými normami a na procese sa budú podieľať medzinárodné organizácie ako Interpol.



V nedeľu sa bude v addisabebskej Katedrále Najsvätejšej Trojice konať smútočný obrad za obete nešťastia.



Lietadlo typu Boeing 737 MAX 8 sa zrútilo 10. marca krátko po štarte z letiska v etiópskej metropole. Na palube sa nachádzali pasažieri z viac než 30 krajín vrátane štyroch občanov Slovenska. Príslušné letecké úrady na celom svete do vyšetrenia nehody dočasne zakázali prevádzku týchto strojov vo svojom vzdušnom priestore.



Išlo už o druhú haváriu lietadla tohto typu v priebehu pol roka; prvá sa stala vlani v októbri, keď sa stroj indonézskej spoločnosti Lion Air zrútil do Jávskeho mora a zahynulo všetkých 189 ľudí na palube.