Etiópska vláda: Správa o havárii boeingu bude zverejnená tento týždeň

Addis Abeba 1. apríla (TASR) - Predbežná správa o havárii Boeingu 737 MAX, pri ktorej zahynulo 10. marca v Etiópii všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov, bude pravdepodobne zverejnená tento týždeň. V pondelok o tom informovala etiópska vláda.



Neposkytla žiadne podrobnosti o presnom čase zverejnenia, a ani nenaznačila zistenia v správe, napísala tlačová agentúra AFP.



Hovorca ministerstva zahraničných vecí Nebiat Getachew uviedol, že "predbežnú správu z vyšetrovania" havárie zverejní ministerstvo dopravy. Boeing spoločnosti Ethiopian Airlines sa v marci len niekoľko minút po štarte z hlavného mesta Addis Abeba zrútil na vidieku do poľa, keď smeroval na juh do Nairobi v susednej Keni.



Nebiat Getachew v pondelok už skôr vyhlásil, že predbežná správa bude hotová v tento deň, ale ministerstvo dopravy, ktoré je poverené vyšetrovaniami, následne oznámilo, že to ešte potrvá niekoľko dní. "Táto správa bude s najväčšou pravdepodobnosťou zverejnená v niektorý deň tohto týždňa," povedal hovorca ministerstva dopravy Mussie Yiheyes.



Išlo o Boeing 737 MAX 8 - teda o ten istý typ, aký sa zrútil do Jávskeho mora aj vlani v októbri, keď zahynulo všetkých 189 ľudí na palube. Tento stroj patril indonézskej spoločnosti Lion Air.



Situácia si po oboch tragédiách vynútila zastavenie letov týchto boeingov po celom svete. Vyrába ich americká rovnomenná firma.



V pondelok nebolo jasné, či bude predbežná správa ministerstva dopravy hneď aj zverejnená, alebo ju najprv dostanú úrady, vrátane amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA).



Čierne skrinky z lietadla Ethiopian Airlines boli odovzdané Francúzskemu úradu pre leteckú bezpečnosť (BEA), ktorý ich skúma a pracuje spolu s americkými aj etiópskymi vyšetrovateľmi na určení príčiny havárie.



Po nešťastí v Etiópii zostali smútiace rodiny až v 35 štátoch sveta.



Pri nehode zahynuli štyria Slováci - manželka, dcéra a syn poslanca NR SR Antona Hrnka a pracovníčka charitatívnej organizácie Danica Olexová, ktorá opakovane navštevovala misie v Keni.