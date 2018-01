Etiópia je jedna z najväčších zdrojových krajín medzinárodnej adopcie detí zo strany Američanov.

Addis Abeba 10. januára (TASR) - Etiópska vláda zakázala adopcie detí do zahraničia so zámerom predísť zlému zaobchádzaniu s nimi. Zákonodarcovia schválili návrh daného zákona v utorok, niektorí však vyslovili obavy, že opatrenie prichádza v čase nedostatku sirotincov v tejto africkej krajine, informovala v stredu agentúra DPA.



Nová národná legislatíva dieťaťa stanovuje, že siroty musia byť vychovávané vo svojej vlasti, obklopené svojou kultúrou a tradíciami. "Deti si môžu adoptovať iba miestni obyvatelia alebo ich môže podporovať poručnícka rodina či tútor, ktorý im pomôže nadviazať kontakty s biologickými rodičmi alebo príbuznými," ukladá predmetné nariadenie.



Etiópia je jedným z najväčších zdrojových krajín medzinárodnej adopcie detí zo strany Američanov; ide o približne 20 percent všetkých medzinárodných adopcií v USA, uvádza stanica BBC. Jedným z najznámejších párov sveta, ktorý si adoptoval dieťa z Etiópie, je dvojica hollywoodskych hercov Angelina Jolieová a Brad Pitt.



Etiópia už významne zredukovala počet povolených adopcií do zahraničia po tom, ako v roku 2011 došlo v Spojených štátoch k zneužívaniu a vražde adoptovaného etiópskeho dievčaťa. Adopcie kritizovali aj ľudskoprávni aktivisti, ktorí poukazovali na možné zneužívanie etiópskych adopčných zákonov na lukratívne obchodovanie s ľuďmi.



Do USA bolo od roku 1999 adoptovaných vyše 15.000 detí. Množstvo sa ich dostalo tiež do náhradných rodín v Španielsku, Francúzsku a Taliansku. Adopcie nie sú v Etiópii zakorenené; veľa sirôt sa preto ocitá na ulici.