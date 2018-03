Gilmour: Etnické čistky proti Rohingom v Mjanmarsku pokračujú

Mjanmarská vláda uviedla, že je na Rohingov, ktorí majú byť vrátení z Bangladéša naspäť do vlasti pripravená, ale dôkazy ukazujú, že mjanmarská vláda ich naďalej vyháňa.

New York 7. marca (TASR) - V Mjanmarsku stále prebiehajú "etnické čistky", uviedol v utorok vo vyhlásení asistent generálneho tajomníka OSN pre ľudské práva Andrew Gilmour po štvordňovej návšteve v utečeneckom tábore Rohingov v Bangladéši.



Takmer 700.000 príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov ušlo do Bangladéša po tom, čo mjanmarská armáda spustila vlani 25. augusta ofenzívu proti podozrivým rohinským povstalcom na severe nepokojného Jakchainského štátu. Ten je v Mjanmarsku najchudobnejší.



Mjanmarská vláda uviedla, že je na Rohingov, ktorí majú byť vrátení z Bangladéša naspäť do vlasti pripravená, ale dôkazy ukazujú, že mjanmarská vláda ich naďalej vyháňa, uviedol podľa tlačovej agentúry DPA Gilmour.



"Zdá sa, že rozsiahle a systematické násilie proti Rohingom pokračuje," napísal vo vyhlásení Gilmour.



"Povaha násilia sa mení - z vlaňajších zúrivých krvavých zrážok a hromadného znásilňovania na teror slabšej intenzity a nútené hladovanie. Cieľom tohto je zrejme vyhnať zvyšných Rohingov z ich domovov do Bangladéša," dodal Gilmour.



Asistent generálneho tajomníka OSN pre ľudské práva si príbehy vypočul priamo od rohinských utečencov, ktorí povedali, že mjanmarská armáda uniesla a zbila či zabila členov ich rodín, a to sa dialo len nedávno, v januári a vo februári.



Mjanmarskú faktickú líderku Aun Schan Su Ťij kritizujú za nezlepšovanie situácie rohinských obyvateľov, ktorým v krajine už dlhé roky upierajú práva a občianstvo.