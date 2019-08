Etnické nepokoje na východe Čadu si vyžiadali 37 mŕtvych

Déby, ktorý je pri moci už takmer tri desaťročia, v júli naznačil, že by sa mali opätovne zaviesť vojenské súdy so zámerom potlačiť tieto nepokoje.

N'Djamena 9. augusta (TASR) - Najmenej 37 ľudí zahynulo tento týždeň počas bojov medzi konkurenčnými etnickými skupinami v Čade. Oznámil to v piatok tamojší prezident Idriss Déby, ktorého cituje tlačová agentúra AFP.



"Interkomunálny konflikt sa stal problémom pre celý národ. Za tri dni bolo v Ouaddie na východe krajiny zabitých 37 Čadčanov. Sme svedkami otrasného fenoménu. Majitelia zbraní sa nezdráhajú strieľať na policajtov. Je to totálna vojna," povedal prezident na tlačovej konferencii pri príležitosti Dňa nezávislosti Čadu.



Násilie spojené s odplatami typu "oko za oko" medzi kočovnými pastiermi tiav a usadenými roľníkmi o pôdu eskalovalo práve vo východnom Čade, strategickom regióne na hraniciach so Sudánom.



Déby dodal, že v blízkej budúcnosti plánuje navštíviť inkriminovanú oblasť, bližší termín však neuviedol. Déby, ktorý je pri moci už takmer tri desaťročia, v júli naznačil, že by sa mali opätovne zaviesť vojenské súdy so zámerom potlačiť tieto nepokoje. Jeho návrh ale opozícia odmietla.