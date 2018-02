V roku 2016 zavinil alkohol pätinu obetí dopravných nehôd v EÚ

Najvýraznejší, sedempercentný, pokles takýchto prípadov zaznamenalo v rámci EÚ Belgicko.

Brusel 20. februára (TASR) - Viac ako 25.000 úmrtí si vyžiadali dopravné nehody na cestách v krajinách Európskej únie v roku 2016. Pod vyše 5000 obetí na životoch sa v rámci tejto štatistiky podpísal alkohol za volantom. Uviedla to v utorok vo svojej správe Európska rada pre bezpečnosť dopravy (ETSC).



Rada spresnila, že v roku 2016 na cestách EÚ zomrelo v priemere 51 ľudí na milión obyvateľov, v prípade Slovenska to bolo 44,6 obete na milión obyvateľov. ETSC v tejto súvislosti vyzvala členské štáty Únie, aby povinne zaviedli tzv. alkoholový zámok pre šoférov nákladných automobilov a autobusov.



Celkový počet úmrtí na európskych cestách súvisiacich s alkoholom klesol, stále však predstavuje okolo 5000 úmrtí ročne. Najvýraznejší, sedempercentný, pokles takýchto prípadov podľa údajov ETSC zaznamenalo v roku 2016 v rámci EÚ Belgicko.



ETSC zároveň upozornila, že Európa je svetový región, kde sa najviac konzumuje alkohol počas jazdy. "EÚ je regiónom s najvyššou spotrebou alkoholu na svete, čo je významným problémom z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Aj preto si to vyžaduje osobitný prístup od tvorcov politík," uvádza sa v správe tejto organizácie.



Požiadavky ETSC sú zamerané na posilnenie kontrol, lebo podľa jej údajov polícia v mnohých členských štátoch nekontroluje dostatočne jazdu pod vplyvom alkoholu a mnohí vodiči podceňujú riziko jazdy pod vplyvom alkoholu.



ETSC v tejto súvislosti požaduje nulovú toleranciu pri jazde pod vplyvom alkoholu, maximálny povolený limit alkoholu v krvi do 0,2 promile a zvyšovanie povedomia spoločnosti o tejto otázke.



Spravodajca TASR Jaromír Novak