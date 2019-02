EÚ a Čierna Hora podpísali návrh dohody o kontrole hraníc

Ide o piatu dohodu takéhoto druhu, ktorú EÚ uzavrela so štátom západného Balkánu, ktorý sa stal centrom debát o migračnej politike. EÚ už predtým podpísala dohodu s Albánskom.

Brusel 5. februára (TASR) - Európska únia a Čierna Hora v utorok podpísali návrh dohody o posilnení spolupráce a rozšírení pôsobenia Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Informuje o tom tlačová agentúra DPA.



Na základe danej dohody môže Frontex prijať opatrenia nielen na vonkajších hraniciach EÚ s Čiernou Horou, ale aj na území samotnej Čiernej Hory, ak na to získa povolenie.



Podľa Európskej komisie by sa agentúra Frontex zamerala predovšetkým na nelegálnu migráciu a cezhraničné zločiny a reagovala by "najmä v prípade náhlej zmeny migračných tokov".



Ide o piatu dohodu takéhoto druhu, ktorú EÚ uzavrela so štátom západného Balkánu, ktorý sa stal centrom debát o migračnej politike. EÚ už predtým podpísala dohodu s Albánskom. Dohodu inicioval eurokomisár pre migráciu Dimitris Avramopulos a čiernohorský minister vnútra Mevludin Nuhodžič.



V roku 2015 bola balkánska cesta jednou z hlavných trás pre viac než milión migrantov, ktorí sa dostali do západnej Európy. Táto prístupová cesta je však od začiatku roku 2016 nepriechodná v dôsledku koordinovaných opatrení na uzatvorenie hraníc. Nelegálna migrácia do EÚ prudko klesla - v roku 2018 prišlo do EÚ len približne 150.000 ľudí, čo bolo najmenej za posledných päť rokov, uviedla agentúra Frontex.



Európska komisia minulý rok navrhla zvýšiť počet zamestnancov Frontexu do roku 2020 zo súčasných 1500 na 10.000. Táto úprava sa však vzhľadom na logistické a finančné odklady zrejme zrealizuje až v roku 2025.