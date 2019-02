Boj proti nenávistným prejavom na internete prináša výsledky

Prvými spoločnosťami, ktoré v roku 2016 pristúpili na pravidlá kódexu boli Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube.

Brusel 4. februára (TASR) - Boj proti nenávistným prejavom na internete, na ktorý sa zameriava kódex správania EÚ, prináša výsledky. Vyplýva to zo štvrtého hodnotenia kódexu správania EÚ, ktorý v pondelok predstavila Európska komisia (EK).



Spoločnosti IT v súčasnosti posudzujú 89 percent označeného obsahu do 24 hodín, a 72 percent obsahu, ktorý sa považuje za nezákonný nenávistný prejav, sa odstráni.



V roku 2016, keď sa nový kódex prijal, bolo posúdených len 40 percent označeného obsahu a k odstráneniu došlo v prípade 28 percent označených obsahov.



Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vera Jourová v tejto súvislosti upozornila, že nezákonné nenávistné prejavy na internete nie sú len trestný čin, ale predstavujú aj ohrozenie slobody prejavu a demokratickej angažovanosti.



"V máji 2016 som iniciovala Kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete, pretože bolo naliehavo nutné, aby sme s týmto javom niečo spravili. Po dva a pol roku môžeme konštatovať, že sme našli správny prístup a nastavili celoeurópsky štandard, pokiaľ ide o riešenie tohto závažného problému, a to pri zabezpečení plnej ochrany slobody prejavu," uviedla Jourová.



Komisia ocenila, že vďaka kódexu správania sa vytvorili partnerstvá medzi organizáciami občianskej spoločnosti, vnútroštátnymi orgánmi a platformami z oblasti informačných technológií zamerané na zvyšovanie informovanosti a vzdelávacie činnosti.



Prvými spoločnosťami, ktoré v roku 2016 pristúpili na pravidlá kódexu boli Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube. V roku 2018 sa ku tomuto kódexu rozhodli pripojiť spoločnosti Google+, Instagram, Snapchat a Dailymotion. Svoje pristúpenie ku kódexu v pondelok oznámila aj francúzska herná platforma Webedia (jeuxvideo.com).



Spravodajca TASR Jaromír Novak