EÚ chce udržať dosiahnutý pokrok pri zvládaní migračnej krízy

Brusel 6. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu priniesla hodnotenie pokroku pri riešení migračnej krízy za posledné štyri roky. Zároveň stanovila, aké opatrenia v tejto oblasti treba ešte prijať.



Počas najzávažnejšej utečeneckej krízy v EÚ od druhej svetovej vojny sa podľa EK podarilo dosiahnuť zásadné zmeny v oblasti riadenia migrácie a ochrany hraníc. Podľa komisie bola poskytnutá ochrana a podpora miliónom ľudí, boli zachránené mnohé životy a rozložené siete prevádzačov.



Podarilo sa znížiť aj počet nelegálnych príchodov do Európy na najnižšiu úroveň za posledných päť rokov.

Exekutíva EÚ upozornila, že migračný tlak celosvetovo rastie. Aj preto treba viac pracovať na tom, aby sa politika Únie v oblasti migrácie dokázala vyrovnať s výzvami, ktoré prinesie budúcnosť.



"Európa už nečelí migračnej kríze ako v roku 2015, ale štrukturálne problémy pretrvávajú," upozornil prvý podpredseda EK Frans Timmermans. Dodal, že EÚ dokáže výzvy spojené s migráciou zvládnuť jedine spoluprácou založenou na komplexnom prístupe, solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti.



Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová pripomenula, že výsledky v tejto oblasti boli možné aj vďaka spolupráci s Africkou úniou a OSN. Podľa nej treba poskytovať ochranu ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú, riešiť základné príčiny migrácie, rozkladať siete obchodníkov s ľuďmi a vytvárať možnosti bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie.



Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos zdôraznil, že z hľadiska budúcnosti je nevyhnutné dokončiť reformu azylového systému EÚ. Jednou z priorít by malo byť aj stanovenie dočasných opatrení pre vyloďovanie migrantov zachytených na mori a zlepšenie návratovej politiky.



Komisia vo svojom hodnotení upozornila na potrebu zintenzívnenia podpory pre Maroko, kde narastá počet migrantov. Zamerať sa podľa nej treba aj na zlepšenie pre migrantov nepriaznivých podmienok v Líbyi. V Grécku zase treba doriešiť problémy týkajúce sa návratov, spracovávania žiadostí o azyl a primeraného ubytovania pre žiadateľov o azyl.



Podľa údajov EK počet migrantov prichádzajúcich do EÚ už tri roky po sebe klesá a v súčasnosti predstavuje len 10 percent z počtu zaznamenaného počas vrcholu migračnej krízy v roku 2015. V roku 2018 bolo zaznamenaných okolo 150 000 prípadov neoprávneného prekročenia vonkajších hraníc EÚ.