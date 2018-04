EÚ chce umožniť spoločné využívanie údajov o zdravotnej starostlivosti

Európska komisia v správe pre médiá uviedla, že občania sa napríklad ľahšie dostanú k svojim zdravotným údajom a budú ich môcť lepšie spravovať.

Brusel 25. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) predstavila v stredu súbor opatrení na zvýšenie toku iných ako osobných údajov na jednotnom digitálnom trhu EÚ. Komisia vníma inováciu založenú na údajoch ako kľúčový faktor pre rast trhu a tvorby pracovných miest, najmä pre malé a stredné podniky a startupy, pri vývoji nových technológií a spoločnom využívaní údajov o zdravotnej starostlivosti.



Komisia v správe pre médiá uviedla, že občania sa napríklad ľahšie dostanú k svojim zdravotným údajom a budú ich môcť lepšie spravovať, kým verejné orgány budú môcť lepšie využívať údaje na výskum, prevenciu a reformu systému zdravotnej starostlivosti.



Podpredseda EK pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol, že digitálny trh sa formuje rapídnym tempom, avšak bez potrebných údajov nedokážeme využiť všetky výhody umelej inteligencie, vysokovýkonných počítačov či iných technologických inovácií.



"Tieto technológie nám pomôžu zlepšiť zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a dopravné siete a usporia aj energiu. Presne v tomto spočíva inteligentné využívanie údajov," vysvetlil. Dodal, že vďaka návrhu eurokomisie bude k dispozícii viac údajov verejného sektora na opakované použitie, a to aj na obchodné účely, čím sa znížia náklady na prístup k údajom a pomôže to pri vytváraní spoločného dátového priestoru v EÚ.



Eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielovová potvrdila, že EK má ambiciózny plán – vytvoriť stratégiu jednotného digitálneho trhu. "Cieľom je vytvoriť v EÚ podmienky, z ktorých vyťažia maximum európske podniky a ktoré umožnia realizovať výskum na najvyššej úrovni a chrániť občanov," opísala situáciu. Dodala, že európski občania aj podniky budú mať prístup k lepším výrobkom a službám, lebo bude k dispozícii čoraz viac údajov pre inovácie založené na údajoch.



Prínos nových opatrení vidí aj eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis. Ocenil, že sa využije potenciál digitálnych technológií pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti a lekárskeho výskumu. Tým sa podľa neho uľahčí prístup k zdravotným údajom, zlepší sa prevencia, starostlivosť bude lepšie prispôsobená potrebám pacienta a zlepšenie nastane aj v systéme rýchlej reakcie na hrozby pandémie a oblasti liečby.



V rámci akčného plánu EK v oblasti údajov o zdravotnej starostlivosti je občanom zaručené prvoradé miesto. Zabezpečí sa ich prístup k ich zdravotným údajom a zavedie možnosť prenášania týchto údajov cez hranice. Vďaka používaniu veľkých súborov údajov budú možné personalizovanejšie diagnózy a liečba a lepšie predvídanie epidémií. A použitie digitálnych nástrojov verejným orgánom umožní lepšie využívať zdravotné údaje na výskum a reformy systému zdravotnej starostlivosti.



Súčasťou tohto návrhu je aj interoperabilita systémov elektronických zdravotných záznamov, ako aj mechanizmus dobrovoľnej koordinácie pri spoločnom využívaní údajov – vrátane genomických údajov – v oblasti prevencie chorôb a výskumu.



Návrhy EK vychádzajú zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018.



Únia navrhuje pravidlá, ktoré pomôžu spoločnostiam sťahovať sa cez hranice

Európska komisia (EK) v stredu navrhla nové pravidlá týkajúce sa práva obchodných spoločností, ktoré by mali spoločnostiam uľahčiť zlučovanie, delenie alebo sťahovanie sa v rámci jednotného trhu EÚ.



Exekutíva EÚ zdôraznila, že novými pravidlami sa zabezpečí ochrana práv zamestnancov a znemožní sa zneužívanie daňového systému, keď sa zabráni vytváraniu umelých schém s cieľom vyhnúť sa daňovým povinnostiam. Ide o pravidlá, ktoré podporia potenciál rastu európskych spoločností pomocou digitalizácie procesu zakladania a prevádzky firiem.



Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová zdôraznila, že európskym firmám sa často zabraňuje využívať obchodné príležitosti v zahraničí, čo chce zmeniť. "Chcem zmodernizovať pravidlá v oblasti obchodných spoločností. V prvom rade chcem viac online riešení pre európske podniky, aby mohli ušetriť čas i náklady. A chcem dať poctivým podnikateľom možnosť vybrať si, kde chcú podnikať, ako chcú expandovať alebo reorganizovať svoje podniky," spresnila Jourová.



V návrhu EK sa stanovujú spoločné, harmonizované postupy na úrovni EÚ, ako sa spoločnosť môže presťahovať do inej krajiny EÚ, zlúčiť alebo rozdeliť na dva či viaceré nové subjekty v rôznych krajinách. Podniky budú môcť presťahovať svoje sídlo do iného štátu EÚ na základe zjednodušeného postupu. Pravidlá pre cezhraničné premeny a delenia spoločností budú zahŕňať aj opatrenia, ktoré pomôžu vnútroštátnym orgánom v boji proti zneužívaniu. Prevody tohto druhu budú obsahovať účinné záruky proti zneužívajúcim postupom, ktoré majú za cieľ obchádzať daňové pravidlá, poškodzovať práva pracovníkov alebo ohrozovať záujmy veriteľov či menšinových akcionárov.



V súčasnosti sa vnútroštátne pravidlá v členských štátoch EÚ výrazne líšia alebo predstavujú veľké administratívne prekážky, čo podniky odrádza od nových príležitostí. Komisia vďaka novým pravidlám odhaduje úspory nákladov pre spoločnosti vo výške 12.000 až 19.000 eur na jednu operáciu. V priebehu piatich rokov môžu úspory dosiahnuť celkovú výšku 176 až 280 miliónov eur.



Nové pravidlá uľahčia zakladanie spoločností cez internet. V súčasnosti iba 17 členských štátov umožňuje vybaviť celý proces registrácie firmy cez internet. Návrh EK predvída, že spoločnosti budú môcť zaregistrovať, založiť nové pobočky alebo vypĺňať dokumenty v obchodnom registri na internete vo všetkých členských štátoch - efektívnejšie a až trikrát lacnejšie.



S cieľom zabrániť podvodom a zneužívaniu si budú môcť orgány jednotlivých štátov vymieňať informácie o členoch predstavenstva alebo vedenia, ktorí boli zbavení funkcie.



spravodajca TASR Jaromír Novak