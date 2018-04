EÚ: Dôkazy nasvedčujú ďalšiemu použitiu chemických zbraní v Sýrii

EÚ apelovala na Bezpečnostnú radu OSN, aby obnovila svoje kontroly s cieľom identifikovať páchateľov chemických útokov.

Brusel/Štokholm/Oslo 8. apríla (TASR) - Európska únia v nedeľu deklarovala, že dôkazy nasvedčujú tomu, že sýrska armáda pri útoku v meste Dúmá použila chemické zbrane. EÚ to rozhodne odsúdila a vyzvala medzinárodné spoločenstvo na okamžitú reakciu. Informovala o tom agentúra Reuters.



EÚ apelovala na Bezpečnostnú radu OSN, aby obnovila svoje kontroly s cieľom identifikovať páchateľov chemických útokov. Súčasne sa obrátila na Rusko a Irán a vyzvala ich, aby využili svoj vplyv na sýrskeho prezidenta Bašára Asada a zabránili ďalším podobným útokom.



Vo vyhlásení EÚ sa uvádza, že správy z mesta Dúmá, ktoré bolo vystavené útoku a bombardovaniu vládnymi silami, svedčia o tom, že v noci na nedeľu prišiel o život veľký počet civilistov, vrátane celých rodín. Niektorí ľudia boli zabití v prístreškoch, kde sa schovávali. Dôkazy poukazujú na ďalšie použitie chemických zbraní silami režimu prezidenta Bašára Asada, píše sa vo vyhlásení EÚ.



Sýrsky režim však odmieta tvrdenia, že vládne sily použili pri bojovej operácii v meste Dúmá chemické zbrane.



Sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci v nedeľu uviedli, že útok chemickými zbraňami, ku ktorému došlo v noci zo soboty na nedeľu v meste Dúmá v blízkosti Damasku, si vyžiadal najmenej 40 obetí na ľudských životoch. Zväz sýrskych záchranárskych organizácií (UOSSM) prišiel dokonca s bilanciou až vyše 100 mŕtvych.



Podľa Sýrsko-americkej zdravotníckej spoločnosti (SAMS) jedna bomba - s obsahom chlóru - zasiahla v Dúmá nemocnicu, a druhá bomba, ktorá podľa SAMS obsahovala "zmiešané látky" vrátane nervových, zasiahla neďalekú budovu.



Za okamžité prešetrenie podozrení z chemického útoku na mesto Dúmá sa v nedeľu vyslovili aj ministerky zahraničných vecí Švédska a Nórska, Margot Wallströmová a Ine Eriksenová Soreideová, podľa ktorej je kľúčové, aby Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) získala neobmedzený prístup k vyšetrovaniu incidentov, kde existuje podozrenie z použitia chemických zbraní.



Správy o smrteľnom útoku chemickými zbraňami v Sýrii sú "hlboko znepokojujúce" aj podľa britského ministra zahraničia Borisa Johnsona. Varoval Rusko, aby sa nepokúšalo zablokovať medzinárodné vyšetrovanie.



Sily sýrskeho prezidenta Bašára Asada použili podľa Johnsona jedovatý plyn od roku 2014 v najmenej štyroch útokoch.



Británia podporuje vyšetrovanie Organizácie pre zákaz chemických zbraní, dodal.



Francúzsko žiada kvôli situácii vo východnej Ghúte zvolanie zasadnutia BR OSN



V súvislosti s podozrením, že sýrsky režim použil pri útoku na mesto Dúmá chemické zbrane, Francúzsko žiada zvolanie zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).



Podľa webovej stránky denníka Le Monde to v nedeľu vyhlásil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian. Podľa neho by sa BR OSN mala zísť čo najskôr, aby posúdila vývoj situácie v oblasti východná Ghúta.



Le Drian uviedol, že Francúzsko ostro odsudzuje útoky a bombardovanie, ktorým bolo mesto Dúmá vystavené posledných 24 hodín zo strany sýrskych vládnych síl. Dodal, že tieto útoky boli "hrubým porušením medzinárodného humanitárneho práva".



Le Drian avizoval, že Francúzsko bude pracovať so spojencami na preverení podozrení, že pri týchto útokoch boli použité chemické zbrane.



Le Drian pripomenul súčasne aj nedávne varovanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že v prípade chemického útoku v Sýrii Francúzsko v Sýrii vojensky zasiahne. Uviedol tiež, že Francúzsko splní všetky svoje záväzky v boji proti šíreniu chemických zbraní.



Bombardovanie, ktorému je už tretí deň vystavené mesto Dúmá, si podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) vyžiadalo najmenej 80 obetí na životoch.



Povstalci zo skupiny Armáda islamu (Džajš al-Islám), ktorá ovláda mesto Dúmá, okrem toho deklarovali, že vládne sily v sobotu použili proti civilistom chemické zbrane.



Z nasadenia "toxického plynu" obvinili sýrsky režim v nedeľu aj záchranári z organizácie Biele prilby. Na svojom konte na sieti Twitter táto organizácia uviedla, že o život pritom v Dúmá prišlo od 40 do 70 ľudí.



Aktivisti dodali, že registrujú viac ako 500 prípadov ľudí, väčšinou žien a detí, ktorí vykazujú symptómy kontaktu s chemickou látkou. Sťažujú sa na problémy s dýchaním, pálenie očnej rohovky, nadmernú produkciu slín a páchnu po plyne pripomínajúcom chlór.



Dúmá je poslednou baštou povstalcov v oblasti východnej Ghúty, rozprestierajúcej sa blízko Damasku.



Irán: Tvrdenia o útoku v Dúmá sú zámienkou pre zásah Západu proti Asadovi



Iránske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že správy o chemickom útoku v Sýrii nie sú založené na faktoch, ale sú zo strany Spojených štátov a západných krajín len zámienkou, aby podnikli vojenskú akciu proti Damasku. Informovala o tom iránska tlačová agentúra IRNA.



"Takéto tvrdenia a obvinenia zo strany Američanov a niektorých západných krajín poukazujú na nové sprisahanie proti sýrskej vláde a (sýrskemu) ľudu a sú ospravedlnením pre to, aby sa proti nim podnikli vojenské akcie," uviedol pre IRNA hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí.



Sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci v nedeľu uviedli, že útok chemickými zbraňami, ku ktorému došlo v noci zo soboty na nedeľu v meste Dúmá v blízkosti Damasku, si vyžiadal najmenej 40 obetí na ľudských životoch. Zväz sýrskych záchranárskych organizácií (UOSSM) prišiel dokonca s bilanciou až vyše 100 mŕtvych.



Podľa Sýrsko-americkej zdravotníckej spoločnosti (SAMS) jedna bomba - s obsahom chlóru - zasiahla v Dúmá nemocnicu, a druhá bomba, ktorá podľa SAMS obsahovala "zmiešané látky" vrátane nervových, zasiahla neďalekú budovu.



Európska únia v nedeľu deklarovala, že dôkazy nasvedčujú tomu, že sýrska armáda pri útoku v meste Dúmá použila chemické zbrane. EÚ to rozhodne odsúdila a vyzvala medzinárodné spoločenstvo na okamžitú reakciu. Informovala o tom agentúra Reuters.



EÚ apelovala na Bezpečnostnú radu OSN, aby obnovila svoje kontroly s cieľom identifikovať páchateľov chemických útokov. Súčasne sa obrátila na Rusko a Irán a vyzvala ich, aby využili svoj vplyv na sýrskeho prezidenta Bašára Asada a zabránili ďalším podobným útokom.



Americký prezident Donald Trump pohrozil v nedeľu sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi, že za chemický útok na civilistov "bude musieť draho zaplatiť". Irán a ruského prezidenta Vladimira Putina obvinil z podpory "zvieraťa Asada", uviedla agentúra Reuters.