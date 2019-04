EÚ dôrazne vyzvala Haftara, aby zastavil útok na Tripolis

EÚ súhlasí s nedeľňajším komuniké Bezpečnostnej rady OSN, ktoré vyzýva všetky strany konfliktu, aby postupovali smerom k deeskalácii napätia.

Brusel/Luxemburg 8. apríla (TASR) - Európska únia podporuje osobitného vyslanca OSN pre Líbyu v jeho mierovom úsilí a dúfa, že predstaví návrhy na riešenie najnovšej eskalácie napätia v tejto krajine. Uviedol to v pondelok štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR František Ružička po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu.



Mogheriniová po skončení ministerských rokovaní podľa agentúry AFP "veľmi dôrazne vyzvala" veliteľa Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífu Haftara a ďalších líbyjských predstaviteľov, aby okamžite zastavili všetky vojenské operácie a vrátili sa k mierovým rokovaniam pod záštitou OSN, ktorých cieľom je vyhnúť sa občianskej vojne.



"Záver je jednoduchý a jednoznačný. My vyzývame na zastavenie akejkoľvek eskalácie používania vojenských prostriedkov, návrat k rokovaniam a návrat k tomu, aby v Líbyi dochádzalo k postupnému urovnaniu situácie," uviedol Ružička. Dodal, že EÚ súhlasí s nedeľňajším komuniké Bezpečnostnej rady OSN, ktoré vyzýva všetky strany konfliktu, aby postupovali smerom k deeskalácii napätia, aby už nedochádzalo k ďalším stratám na životoch a ďalším škodám.



Diplomati EÚ sú podľa jeho slov odhodlaní hľadať všetky možnosti na riešenie konfliktu, pričom Únia podporuje úsilie osobitného vyslanca OSN pre Líbyu Ghasána Salámého. "Očakávame, že prinesie návrhy riešenia tejto situácie," dodal Ružička.



Na otázku médií, či nová vlna násilia nezhorší postavenie utečencov, ktorí sa nachádzajú v táboroch na území Líbye a neprinúti ich migrovať do Európy, Ružička upozornil, že to je v rovine špekulácií. Zároveň však priznal, že "každé zhoršenie životných podmienok pre ľudí, ktorí žijú v konfliktných oblastiach alebo v oblastiach, kde sa vyskytne humanitárna kríza, môže vyvíjať väčší tlak na to, že ľudia budú migrovať a budú hľadať bezpečné útočisko niekde inde".



spravodajca TASR Jaromír Novak