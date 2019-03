EÚ dúfa, že Venezuela prehodnotí vyhostenie nemeckého veľvyslanca

Socialistická vláda Nicolasa Madura označila v stredu nemeckého diplomata za nežiaducu osobu a vyzvala ho, aby opustil krajinu do 48 hodín.

Brusel 7. marca (TASR) - Európska únia vyjadrila vo štvrtok nádej, že Venezuela prehodnotí svoje rozhodnutie vyhostiť nemeckého veľvyslanca. V stanovisku pre médiá to uviedla hovorkyňa šéfky diplomacie EÚ Federicy Mogheriniovej.



"Je nám ľúto, že nemecký veľvyslanec je nútený opustiť krajinu. "Európska únia dúfa, že toto rozhodnutie bude možné prehodnotiť," uviedla Mogheriniovej hovorkyňa Maja Kocijančičová, ktorú citovala agentúra AFP.



Zároveň zdôraznila, že EÚ sa usiluje naďalej komunikovať s oboma stranami politického sporu vo Venezuele.



Na situáciu podľa tlačovej agentúry DPA zareagoval aj nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, ktorý sa vyjadril, že veľvyslanec Daniel Kriener robil v Caracase "výbornú prácu".



Maas uviedol, že pre Nemecko je stredajšie rozhodnutie režimu venezuelského prezidenta Nicolása Madura nepochopiteľné a neprijateľné. Tento krok podľa neho nič nezmení na nemeckej podpore venezuelského opozičného lídra Juana Guaidóa ako dočasného prezidenta, ktorý má za úlohu pripraviť slobodné, spravodlivé a demokratické voľby.



Kriener by sa mal podľa DPA vrátiť do Berlína už v sobotu (10.3).



(spravodajca TASR Jaromír Novak)