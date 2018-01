EK vyzýva na prísne uplatňovanie prepisov ohľadom falzifikácie liekov

Najvyššie tresty odňatia slobody za falšovanie liekov siahajú od jedného roka vo Švédsku, Fínsku a Grécku po 15 rokov v Rakúsku, Slovinsku a na Slovensku.

Brusel 27. januára (TASR) - Správa Európskej komisie o postihoch voči tým, ktorí sa podieľajú na výrobe a distribúcii falšovaných liekov, ukazuje značné rozdiely v uplatňovaných sankciách v jednotlivých členských štátoch EÚ. Najvyššie tresty odňatia slobody za falšovanie liekov siahajú od jedného roka vo Švédsku, Fínsku a Grécku po 15 rokov v Rakúsku, Slovinsku a na Slovensku. Maximálne pokuty sa pohybujú od 4300 eur v Litve do milióna eur v Španielsku a neobmedzenej výšky peňažného trestu v Spojenom kráľovstve.



Komisia v správe, ktorú zverejnila v piatok, dospela k záveru, že opatrenia podnikané členských štátmi sú uspokojivé. "Postihy sú však účinné len vtedy, ak sú dobre presadzované," zdôraznil komisár EÚ pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis. "Falošné lieky môžu zabíjať. Preto vyzývam všetky krajiny EÚ, aby zaistili, že zločinci falšujúci lieky sú potrestaní."



Andriukaitis pri tejto príležitosti pripomenul, že občania sa môžu vyhnúť falošným liekom aj vďaka spoločnému celoeurópskemu logu pre internetové lekárne, pomocou ktorého môžu zistiť, či príslušná stránka patrí medzí legálnych on-line maloobchodných predajcov liekov. "Vyzývam všetkých on-line nakupujúcich, aby zostali v bezpečí tak, že pred nákupom vyhľadajú toto logo a uistia sa, že on-line lekáreň je legálna," dodal komisár vo vyhlásení.



EK v tlačovej správe upozornila, že falošné lieky môžu byť neúčinné, škodlivé a dokonca smrteľné. Falšovanie sa týka širokého radu liekov, určených napríklad na liečbu rakoviny, sexuálnej dysfunkcie či hepatitídy C. Falšované lieky sa môžu dostať a aj sa dostávajú do legálneho dodávateľského reťazca. V rokoch 2013-17 sieť rýchleho varovania EÚ hlásila viac než 400 incidentov, ktoré sa týkali väčšiny krajín Únie.



Smernica EÚ o falšovaných liekoch z roku 2011 stanovuje všetkým členským štátom povinnosť zaviesť primerané, účinné a odrádzajúce sankcie pre tých, ktorí sa podieľajú na výrobe a distribúcii falšovaných liekov. Pripravuje sa tiež celoeurópsky systém overovania pravosti liekov na predpis s príslušnými bezpečnostnými prvkami, čo znamená, že budú preverené pred tým, ako ich vydajú pacientom. Tento systém vstúpi do platnosti od februára 2019.