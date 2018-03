EÚ pripravuje usmernenia o etike pri využívaní umelej inteligencie.

Exekutíva EÚ chce v tejto oblasti zohľadniť výzvy týkajúce sa existujúceho rámca zodpovednosti a venovať sa otázkam ako spravodlivosť, bezpečnosť či transparentnosť.

Brusel 9. marca (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila, že zriaďuje skupinu pre umelú inteligenciu (AI) a za pomoci expertov začína pracovať na návrhu usmernení o etike AI, ktoré vychádzajú z piatkového vyhlásenia Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách (EGE).



EGE je nezávislý poradný orgán Európskej komisie.



Exekutíva EÚ upozornila, že umelá inteligencia môže priniesť veľké výhody našej spoločnosti a ekonomike - od lepšej zdravotnej starostlivosti po bezpečnejšiu dopravu a udržateľnejšie poľnohospodárstvo. Zároveň sa však treba venovať otázkam ako AI ovplyvní budúcnosť práce a právne predpisy. To si vyžaduje rozsiahlu a otvorenú diskusiu o tom, ako úspešne a eticky zvládnuť a rozvíjať umelú inteligenciu.



Podpredseda EK pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v správe pre médiá uviedol, že EÚ "krok za krokom" vytvára vhodné prostredie na čo najlepšie využitie možností, ktoré umelá inteligencia môže ponúknuť. Komisár EÚ zodpovedný za výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas upozornil, že AI sa rýchlo rozvíja od digitálnej technológie pre zasvätencov až po dynamickú technológiu s potenciálom formovať a rozvíjať trh. Popri tom však musíme hľadať odpoveď na otázku či tieto technologické zmeny podporujeme s pevnou etickou pozíciou.



Komisia bude od piatku do 9. apríla prijímať žiadosti o členstvo v skupine pre umelú inteligenciu. Jej úlohou bude poradiť EK ako vybudovať širokú a rôznorodú komunitu expertov v tzv. "európskej aliancii AI". Skupina pomôže pripraviť realizáciu európskej iniciatívy v oblasti umelej inteligencie, ktorá by mala byť zverejnená v apríli, a do konca tohto roka podporí vypracovanie smerníc pre etický rozvoj a využívanie umelej inteligencie založených na európskej legislatíve.



Exekutíva EÚ chce v tejto oblasti zohľadniť výzvy týkajúce sa existujúceho rámca zodpovednosti a venovať sa otázkam ako spravodlivosť, bezpečnosť, transparentnosť, budúcnosť práce, demokracia a všeobecnejšie aj vplyv AI na uplatňovanie Charty základných práv EÚ.



Komisia upozornila, že v tejto oblasti bude úzko spolupracovať s členskými štátmi EÚ najmä prostredníctvom európskej platformy národných iniciatív na digitalizáciu priemyslu, ako aj s Európskym parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Výborom regiónov a s medzinárodnými organizáciami či skupinami ako je G7.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)