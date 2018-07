EK začala právne konanie voči Poľsku pre reformu Najvyššieho súdu

Komisia pripomenula, že v utorok 3. júla bude 27 zo 72 sudcov poľského Najvyššieho súdu, čo je viac ako tretina jeho sudcovského stavu, vystavených riziku, že musia odísť do dôchodku.

Brusel 2. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že začala právne konanie voči Poľsku z dôvodu porušenia európskej legislatívy. Do Varšavy zaslala oficiálne oznámenie v súvislosti s poľským zákonom o Najvyššom súde.



Komisia pripomenula, že v utorok 3. júla bude 27 zo 72 sudcov poľského Najvyššieho súdu, čo je viac ako tretina jeho sudcovského stavu, vystavených riziku, že musia odísť do dôchodku. Dôvodom je to, že nový poľský zákon o Najvyššom súde znižuje vek odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu zo 70 na 65 rokov.



Toto opatrenie sa vzťahuje aj na prvého predsedu Najvyššieho súdu, ktorého šesťročný mandát bude predčasne ukončený. Podľa návrhu zákona majú súčasní sudcovia možnosť vyjadriť svoj záujem o predĺženie mandátu prezidentovi republiky. Mandát im môže byť predĺžený len na obdobie troch rokov a obnovený iba raz. Exekutíva EÚ však upozornila, že neexistujú žiadne kritériá pre to, ako sa má rozhodnúť prezident, a neexistuje ani možnosť súdneho napadnutia jeho rozhodnutia.



Komisia preto zastáva názor, že ide o opatrenia, ktoré narúšajú zásadu nezávislosti súdov vrátane neodvolateľnosti sudcov, čím Poľsko nesplnilo svoje povinnosti podľa článku 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) v súvislosti s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie.



Exekutíva EÚ sa už vyše dva a pol roka zúčastňuje na štruktúrovanom dialógu s poľskou vládou práve v dôsledku obáv, že reformy súdnictva v Poľsku poškodzujú európske hodnoty týkajúce sa právneho štátu.



"Vzhľadom na nedostatok pokroku a bezprostredné uplatnenie nového režimu odchodu do dôchodku pre sudcov Najvyššieho súdu sa Európska komisia rozhodla začať právne konanie ako naliehavú záležitosť," vysvetlil hovorca EK Margaritis Schinas pred novinármi v Bruseli.



Dodal, že poľská vláda má k dispozícii jeden mesiac, aby poslala do Bruselu náležitú odpoveď.



spravodajca TASR Jaromír Novak