EÚ kritizuje zhromaždenie Venezuely za kroky proti opozičným poslancom

Vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó uviedol, že cieľom tohto plánu provládneho zhromaždenia je rozpustiť kongres a brániť kritike na adresu vlády prezidenta Nicolása Madura.

Bogota 14. augusta (TASR) - Európska únia v utorok kritizovala Venezuelu za rozhodnutie zbaviť štyroch členov opozíciou ovládaného parlamentu ich poslaneckej imunity. EÚ tento krok označila za "ďalší priamy útok na jediný demokraticky zvolený orgán" v tejto latinskoamerickej krajine.



Rozhodnutie o odobratí poslaneckej imunity prijalo v pondelok provládne ústavodarné zhromaždenie, ktoré bolo vytvorené v roku 2017 a funguje ako "paralelný parlament" popri opozíciou ovládanom Národnom zhromaždení, nazývanom vo Venezuele aj kongres.



Ústavodarné zhromaždenie vyhovelo žiadosti venezuelského Najvyššieho súdu, ktorý žiadal zbaviť imunity Josého Guerru, Rafaela Guzmána, Tomása Guanipu a Juana Pabla Garcíu Canalesa, proti ktorým bolo vznesené obvinenie zo zrady a podnecovania k vzbure.



Tento krok kritizovala aj Medziparlamentná únia (IPU), globálna organizácia národných parlamentov. Predsedníčka IPU Gabriela Cuevasová vo svojom tvíte uviedla, že ide o vážne porušenie ľudských práv a útok proti demokracii vo Venezuele.



Venezuelské provládne ústavodarné zhromaždenie okrem toho ohlásilo aj vytvorenie komisie s úlohou zvážiť vypísanie predčasných volieb do parlamentu, v ktorom má v súčasnosti prevahu opozícia. V riadnom termíne by sa voľby do venezuelského parlamentu konali koncom roku 2020.



Vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó uviedol, že cieľom tohto plánu provládneho zhromaždenia je rozpustiť kongres a brániť kritike na adresu vlády prezidenta Nicolása Madura.



Ako poznamenala agentúra DPA, s Venezuelou susediaca Kolumbia sa pridala ku kritike, ktorú vyslovil Guaidó.



Po tom, ako Maduro dosadil svojich prívržencov do takmer všetkých štátnych inštitúcií vo Venezuele, zostáva parlament na čele s Guaidóom poslednou baštou opozície. Je zároveň jedinou zložkou štátnej moci vo Venezuele, ktorú mnohé iné krajiny vrátane Spojených štátov či Nemecka uznávajú ako demokraticky legitímne, pripomína DPA.



Guaidó medzičasom vymenoval chemického inžiniera Carlosa Jordu za generálny riaditeľ spoločnosti Citgo, americkej dcérskej spoločnosti venezuelskej štátnej ropnej spoločnosti PDVSA.



Guaidó sa snaží získať kontrolu nad spoločnosťou Citgo, ktorá predstavuje najvyššie zahraničné aktívum Venezuely, a to tak, že začiatkom tohto roku vymenoval jej nové vedenie. Toto vymenovanie označil za legitímne aj súd v USA, ktorého administratíva Guaidóa uznáva ako dočasného prezidenta Venezuely.