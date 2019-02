EÚ má nové pravidlá proti falšovaným liekom

Lieky vyrobené pred 9. februárom 2019 môžu zostať v predaji až do dátumu ich exspirácie.

Brusel 8. februára (TASR) - Európska komisia (EK) informovala, že od soboty 9. februára začnú platiť nové pravidlá týkajúce sa bezpečnostných prvkov na liekoch na lekársky predpis predávaných v Európskej únii.



Komisia v správe pre médiá pripomenula, že falšovanie liekov dlhodobo vážne ohrozuje verejné zdravie v EÚ. Zavedenie nových pravidiel znamená, že odteraz budú musieť výrobcovia označiť liek na predpis dvojrozmerným čiarovým kódom na obale. Lekárne, vrátane online lekární, ako aj nemocnice, budú musieť overovať pravosť lieku ešte pred jeho výdajom pacientovi.



Z pohľadu exekutívy EÚ ide o posledný krok pri implementácii smernice o falšovaných liekoch prijatej v roku 2011, ktorej cieľom je zaručiť bezpečnosť a kvalitu liekov predávaných v EÚ.



Eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti upozornil, že ide o ďalší z míľnikov na ceste k zaručeniu bezpečnosti pacientov v EÚ. "Takmer sedem rokov po prijatí smernice o falošných liekoch dôjde k ukončeniu jej implementácie vďaka zavedeniu kontrol od výroby až k distribúcii a bezpečnostných prvkov na liekoch na lekársky predpis," uviedol komisár.



Podľa jeho slov to v praxi znamená, že každá lekáreň či nemocnica v EÚ bude musieť mať systém, ktorý umožní ľahšiu a efektívnejšiu identifikáciu falšovaných liekov. Komisár spresnil, že pre občanov EÚ je to ďalšia ochrana a nebudú musieť čeliť rizikám, ktoré so sebou prinášajú nepovolené, neúčinné alebo nebezpečné lieky.



Andriukaitis upozornil, že v najbližších týždňoch a mesiacoch bude nový systém monitorovaný, aby sa mohla eurokomisia presvedčiť, či funguje správne.



Lieky vyrobené pred 9. februárom 2019 môžu zostať v predaji až do dátumu ich exspirácie. Nový systém kontrol od výroby až k distribúcii už však bude vyžadovať od oprávnených osôb (najmä lekárnikov a zamestnancov nemocníc) overovanie pravosti lieku v celom dodávateľskom reťazci. Nový systém umožní členským štátom lepšie sledovať jednotlivé lieky, najmä v prípade, že sa niektorý z nich ukáže ako rizikový.



Spravodajca TASR Jaromír Novak