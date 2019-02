EÚ má usmernenia pre komisárov, ktorí sa chcú zúčastniť na eurovoľbách

V súlade s usmerneniami musia komisári, ktorí sa chcú zúčastniť na eurovoľbách, najskôr informovať Junckera, že majú v úmysle zúčastniť sa na volebnej kampani do EP, a vysvetliť, aká bude ich úloha.

Brusel 6. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vydala v stredu podrobné a praktické usmernenia týkajúce sa etických noriem pre jej členov, ktorí sa chcú zúčastniť na tohoročnej kampani pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP). Tzv. eurovoľby sa uskutočnia v dňoch 23.-26. mája.



Predseda EK Jean-Claude Juncker navrhol v novembri 2016 nový kódex správania, aby výslovne umožnil eurokomisárom - skúseným a vysokokvalifikovaným politikom - aktívne sa zúčastňovať na kampani do eurovolieb, vrátane súťaže na obsadenie funkcie predsedu EK, bez toho, aby sa museli dočasne vzdať svojich povinností v exekutíve EÚ.



Zmenený kódex správania nadobudol účinnosť v januári 2018.



Juncker v stredu v správe pre médiá pripomenul, že od začiatku chcel, aby bola "jeho" Komisia politická. "Komisári majú plnú politickú zodpovednosť za všetky rozhodnutia tejto Komisie. Zároveň očakávam, že sa budú naplno a osobne angažovať pre občanov, pričom ich aktívna účasť na nadchádzajúcich voľbách do EP je neoddeliteľnou súčasťou tejto angažovanosti," vysvetlil Juncker, prečo pristúpil na zmeny v kódexe správania. "Aby som komisárom umožnil kampaň bez toho, aby museli opustiť Komisiu - za predpokladu, že ich aktivity počas kampane budú jasne oddelené od tých inštitucionálnych," dodal.



V súlade s novými usmerneniami musia komisári, ktorí sa chcú zúčastniť na eurovoľbách, najskôr informovať Junckera, že majú v úmysle zúčastniť sa na volebnej kampani do EP, a vysvetliť, aká bude ich úloha. Musia zároveň zabezpečiť kontinuitu chodu eurokomisie a pokračovanie plnenia agendy, za ktorú sú zodpovední. Týka sa to najmä účasti na rozhodovacom procese EK, účasti na trialógoch a vykonávania svojej právomoci. Toto je dôležité v momente, keď EP a Rada EÚ finalizujú dôležité legislatívne dokumenty.



Ďalej je stanovené, že eurokomisári zapojení do kampane v eurovboľbách nemôžu využívať ľudské alebo materiálne zdroje EK na činnosti spojené s kampaňou. Mali by zabezpečiť, aby náklady na cestovanie na účely kampane neboli znášané eurokomisiou, alebo že nebudú zapájať zamestnancov do organizácie kampaňových podujatí.



Počas svojho verejného vystupovania by komisári mali rozlišovať medzi vyjadreniami týkajúcimi sa ich pracovnej agendy a vyhláseniami spojenými s kampaňou.



Okrem toho pozmenený kódex vyžaduje, aby eurokomisári počas svojej účasti na volebnej kampani konali s požadovanou nezávislosťou, dôstojnosťou, lojálnosťou a diskrétnosťou. Nesmú najmä kritizovať alebo sa odchyľovať od rozhodnutí alebo pozícií prijatých EK.



Komisári zapojení do volebnej kampane pre eurovoľby musia aj na sociálnych médiách jasne rozlišovať medzi svojou profesionálnou činnosťou a ich politickou angažovanosťou. V rovnakom duchu nemôžu na účely kampane použiť internetové stránku EK, ani nemôžu využívať priestory EK na stretnutia so zástupcami záujmových skupín na účely kampane.



Stredajšie usmernenie EK okrem toho jasne uvádza, že celá finančná alebo materiálna podpora pre volebnú kampaň a pre jej účastníkov musí byť smerovaná na samotnú politickú stranu alebo jej organizátorov.



Ak by sa vyskytla situácia, ktorá by sa mohla považovať za konflikt záujmov v zmysle kódexu správania, komisári musia o tom informovať predsedu EK, ktorý následne prijme "vhodné opatrenia".



Spravodajca TASR Jaromír Novak