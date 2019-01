EÚ možno ukončí operáciu Sophia pre neochotu Talianska

Svoju účasť na operácii Sophia, v rámci ktorej Európska únia nasadila lode námorných síl na boj proti prevádzačom ľudí cez Stredozemné more, pozastavilo v utorok aj Nemecko.

Brusel 23. januára (TASR) - Európska únia možno zruší Operáciu Sophia zameranú na boj proti prevádzačom ľudí cez Stredozemné more, ak ju Taliansko nebude podporovať. Podľa agentúry DPA to v stredu uviedli nemenované zdroje blízke vysokej predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci Federice Mogheriniovej.



"Operácia Sophia bola a stále je skvelým príkladom európskej obrannej politiky. Bojovala proti pašovaniu ľudí v Stredozemnom mori do tej miery, že sa ho takmer úplne podarilo zlikvidovať, vycvičila líbyjskú pobrežnú stráž a zachraňovala životy. Sophia pritiahla do Stredozemného mora, kde bolo predtým Taliansko samo, celú Európu. Ak Taliansko, ktoré túto misiu vedie a kde sa nachádza jej veliteľstvo, už Sophiu nechce, sme pripravení ju zrušiť," uviedli zdroje.



Taliansky minister vnútra Matteo Salvini predtým pre štátnu televíziu RAI uviedol, že Taliansko nesúhlasí s prevádzkovými predpismi Sophie, podľa ktorých sú všetci migranti vyzdvihnutí na mori prevážaní výlučne do Talianska. "Buď sa tie predpisy zmenia, alebo je po misii," povedal Salvini.



Svoju účasť na operácii Sophia, v rámci ktorej Európska únia nasadila lode námorných síl na boj proti prevádzačom ľudí cez Stredozemné more, pozastavilo v utorok aj Nemecko. Svoje rozhodnutie podľa DPA zdôvodnilo neochotou talianskej vlády pokračovať v prijímaní migrantov zachránených v Stredozemnom mori.



Súčasný mandát operácie Sophia sa skončí 31. marca. Podľa webovej stránky misie má Sophia momentálne k dispozícii tri lode, ktoré zabezpečilo Taliansko, Španielsko a Nemecko, ako aj päť lietadiel alebo vrtuľníkov, ktoré dali k dispozícii Poľsko, Španielsko, Holandsko a Taliansko.