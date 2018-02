EÚ, NATO a USA by mali k Rusku pristupovať s rešpektom, tvrdí Lavrov

Vyzval na intenzívnejšiu spoluprácu, najmä s EÚ, aj pri konfliktoch vo svete, ako napríklad na Blízkom východe.

Mníchov 17. februára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyzval EÚ, NATO a Spojené štáty, aby k jeho krajine pristupovali s rešpektom. V 90. rokoch sa k nemu správali ako ku školákovi, v súčasnosti sa hovorí o Rusku ako o hrozbe, povedal Lavrov v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.



Takýto postoj viedol podľa neho k "paralýze". Proti Moskve sa vedie "propaganda", rastúci vplyv Ruska sa dáva do negatívneho kontextu. Rusko však chce byť spoľahlivým partnerom, ubezpečil Lavrov.



"Sme pripravení vstúpiť do otvoreného dialógu založeného na úcte," konštatoval šéf ruskej diplomacie citovaný agentúrou DPA. To by malo byť základom vzťahov nielen s EÚ, ale aj s USA a ďalšími, dodal.



Lavrov vyzval na intenzívnejšiu spoluprácu, najmä s EÚ, aj pri konfliktoch vo svete, ako napríklad na Blízkom východe. "Chceme mať predvídateľnú EÚ, silnú EÚ, ktorá bude zodpovedným hráčom v zahraničnopolitickom rámci na celom svete," povedal.



Na margo krízy na východe Ukrajiny Lavrov uviedol, že ako každá krajina aj Rusko chce, aby sa vyriešila. Ukrajina je však podľa neho stavaná pred "nesprávnu voľbu", aby sa priklonila buď k Rusku, alebo k EÚ, a tlačená k tomu, aby sa rozhodla. Lavrov zároveň obvinil Kyjev, že sabotuje mierové úsilie v tzv. normandskom formáte, v rámci ktorého rokujú predstavitelia Ruska, Ukrajiny, Francúzska a Nemecka.



Obvinenia voči 13 občanom Ruska a trom ruským subjektom zo zasahovania do politického procesu v USA, ktoré v piatok oficiálne vzniesla americká Veľká porota, označil Lavrov za "táraniny". "Nemám žiadnu odpoveď. Môžeme zverejniť čokoľvek a vidíme, že sa tieto obvinenia množia, vyhlásenia sa množia," vyhlásil Lavrov a pripomenul, že samotní americkí predstavitelia nemajú dôkazy ovplyvnení volieb v USA Ruskom. "Kým neuvidíme fakty, všetko ostatné sú len táraniny," uzatvoril ruský minister.