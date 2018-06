EÚ navrhla vyčleniť 13 miliárd eur na posilnenie spoločnej obrany

Prostriedky z fondu EÚ dostanú len také projekty, do ktorých budú zapojení najmenej traja účastníci z troch členských štátov EÚ.

Brusel 13. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla, aby sa v rámci budúceho sedemročného rozpočtu vyčlenilo 13 miliárd eur pre oblasť výskumu a vývoja zbraní a vojenských technológií. EK si od tohto kroku sľubuje posilnenie spoločných obranných spôsobilostí Únie, informovala agentúra DPA.



Prostriedky z rozpočtu na roky 2021-2027 by mali ísť do spoločného Európskeho obranného fondu, ktorý má umožniť efektívnejšie využívanie peňazí daňových poplatníkov investovaných do sféry obrany.



"To, čo navrhujeme, pomôže Európskej únii, aby vzala svoj osud do vlastných rúk. Preberáme väčšiu zodpovednosť za obranu a ochranu našich občanov," uviedol Jyrki Katainen, podpredseda EK zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť.



Prostriedky z fondu EÚ dostanú len také projekty, do ktorých budú zapojení najmenej traja účastníci z troch členských štátov EÚ.



Únia v súvislosti s posilňovaním svojej spoločnej obrany zdôrazňuje, že nechce vytvárať paralelné štruktúry k Severoatlantickej aliancii. Zo zintenzívnenia európskej obrannej spolupráce by podľa EK malo naopak profitovať aj NATO.



Návrh EK budú ešte musieť schváliť jednotlivé členské štáty a Európsky parlament. V rámci súčasného sedemročného rozpočtu EÚ, pokrývajúceho obdobie do konca roku 2020, má do spoločného obranného fondu ísť 590 miliónov eur.