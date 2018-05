EÚ navrhla zákaz 10 druhov jednorazových plastových výrobkov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Brusel 28. mája (TASR) - Európska komisia (EK) navrhla v pondelok nové celoúnijné pravidlá zamerané na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v odpade znečisťujúcom európske pláže a moria.Exekutíva EÚ upozornila, že ide ekologický problém s celosvetovým dosahom, pričom objem plastového odpadu v oceánoch a moriach stále narastá. Tento druh materiálu tvorí 70 percent celkového množstva odpadu znečisťujúceho moria v Európe. Zakázaný by mal byť predaj plastových vatových tyčiniek, príborov, tanierov, slamiek, miešadiel a paličiek na balóny. Tento tovar bude musieť byť vyrábaný výlučne z materiálov šetrnejších k životnému prostrediu. Jednorazové nádoby na nápoje z plastov budú na trhu povolené v prípadoch, ak ich viečka a uzávery zostanú pripevnené k nádobe.Nové pravidlá sú prispôsobené tak, aby priniesli čo najlepšie výsledky, čo znamená, že na rôzne výrobky sa budú uplatňovať rôzne opatrenia.Ak sú dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov bude zakázaný. Ak takáto alternatíva neexistuje, opatrenia EÚ sa zamerajú na obmedzenie používania ekologicky nevhodných výrobkov prostredníctvom vnútroštátnych programov znižovania spotreby takýchto výrobkov, požiadaviek na dizajn a označovanie a nových povinností výrobcov v oblasti nakladania s odpadom.Prvý podpredseda EK Frans Timmermans, ktorý má na starosti trvalo udržateľný rozvoj, pripomenul, že eurokomisia chce čo najviac otázok ponechať v kompetencii členských štátov, avšak plastový odpad je dôležitým problémom, kde Európania musia konať spoločne, lebo plasty končia v ovzduší, pôde, oceánoch a potravinách.zhodnotil situáciu.Zámerom EK je používať zodpovednejšie plasty na jedno použitie, ktoré nie sú ekonomicky ani ekologicky ideálne. Návrhy z Bruselu majú pomôcť podnikom a spotrebiteľom prejsť na trvalo udržateľné alternatívy, čím sa EÚ môže vo svete dostať do popredia a môže vytvárať výrobky, po ktorých bude v nasledujúcich desaťročiach dopyt.Pre členské štáty EÚ to okrem iného znamená, že do roku 2025 budú povinné zabezpečiť zber 90 percent z jednorazových plastových fliaš z nápojov. Zároveň budú musieť zvýšiť povedomie spotrebiteľov o negatívnom vplyve odpadu z jednorazových plastov a rybárskeho výstroja, ako aj o dostupných systémoch opakovaného použitia a možnostiach nakladania s odpadom pre všetky tieto výrobky.Návrhy budú predložené na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ.