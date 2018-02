EÚ nebude hovoriť o bezvízovom styku s Tureckom bez úpravy zákonov

Turecko sa usiluje o nápravu diplomatických vzťahov s Úniou a tvrdí, že začiatkom mesiaca splnilo požadované kritéria pre bezvízové cestovanie do štátov eurobloku.

Sofia 16. februára (TASR) - Európska únia nezmení cestovné varovanie pre občanov členských krajín ohľadne Turecka a nebude s ním rokovať o bezvízovom cestovaní, pokiaľ Ankara nezmierni svoje protiteroristické zákony, ktoré sú podľa Bruselu neprimeranými. S odvolaním sa na vyjadrenie ministrov zahraničných vecí štátov EÚ v bulharskej Sofii o tom v piatok informovala agentúra Reuters.



Turecko sa usiluje o nápravu diplomatických vzťahov s Úniou a tvrdí, že začiatkom mesiaca splnilo požadované kritéria pre bezvízové cestovanie do štátov eurobloku.



Belgický minister zahraničných vecí Didier Reynders však uviedol, že Ankara musí najprv zmierniť svoje zákony o terorizme, čo však Turecko už dávno odmieta. Turecko tvrdí, že je to potrebné vzhľadom na závažnosť bezpečnostných hrozieb, ktorým čelí na vlastnom území a v regióne.



"Pokiaľ bude možné zosúladiť legislatívu s hodnotami Európskej únie, bude možné dosiahnuť určitý pokrok," povedal Reynders na stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v bulharskej Sofii, ktorého sa zúčastnil aj turecký minister pre európske záležitosti Ömer Čelik.



"Takáto je nadväznosť - skutočná zmena v tureckých zákonoch o terorizme a následne možnosť zmeny situácie ohľadne víz," zdôraznil Reynders.



Tureckom predložené dokumenty aktuálne podľa eurokomisára pre rokovania o rozšírení Johannesa Hahna posudzujú pracovníci Európskej komisie. "Máme určité signály, ale pokiaľ ide o právny štát, situácia stále nie je uspokojujúca," konštatoval Hahn.



Čelik po príchode do Sofie s novinármi nehovoril. So šéfmi diplomacie bude tiež rokovať o aktuálnej ofenzíve Turecka v sýrskom Afríne.



Liberalizácia vízového režimu bola kľúčovou súčasťou dohody medzi EÚ a Tureckom z roku 2016, ktorej zámerom bolo zastavenie toku migrantov do Európy. Turecko malo splniť všetkých 72 stanovených kritérií, ktoré okrem iného zahŕňali pozmenenie tamojších protiteroristických zákonov.