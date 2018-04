Nový šéf EHSV Luca Jahier sa vyslovil za opätovnú renesanciu Európy

Jahier v rámci ďakovného príhovoru vytýčil štyri priority svojho programu.

Brusel 18. apríla (TASR) - Novým predsedom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) sa stal v stredu Luca Jahier z Talianska. Vo funkcii nahradí doterajšieho šéfa EHSV Jorgosa Dasisa, ktorý pochádza z Grécka.



Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradný orgán EÚ, ktorý sa skladá zo zástupcov organizácií zamestnancov a zamestnávateľov a iných záujmových skupín.



K voľbe nového, v poradí už 32. predsedu EHSV došlo v rámci plenárneho zasadnutia tejto inštitúcie v Bruseli. Zvolené boli aj dve nové podpredsedníčky. Milena Angelovová z Bulharska bude mať na starosti rozpočet a Isabel Caňová-Aguilarová zo Španielska bude zodpovedná za oblasť komunikácie. Ich mandát potrvá dva a pol roka.



Jahier v rámci ďakovného príhovoru vytýčil štyri priority svojho programu: trvalo udržateľný rozvoj, podpora mieru, posilnenie úlohy kultúry a poskytnutie priestoru a možnosti mladým ľuďom v Európe, aby vyjadrili svoj názor.



"Vyzývam vás všetkých, aby ste sa ku mne pridali a občiansky sa angažovali v záujme udržateľnej budúcnosti Európy. Vyzývam vás, aby ste spolu so mnou snívali o Európe s novým impulzom a snažili sa o druhú európsku renesanciu," oslovil Jahier 350-členný poradný orgán EÚ.



Európe, ktorú stále trápi vysoká miera chudoby, nedoriešená migračná kríza, ako aj slabá dôvera k demokratickým inštitúciám, by podľa jeho slov prospela mohutná "humanistická revolúcia" a premena podobná renesancii. Vyjadril nádej, že jeho štyri priority by mohli dať koncepcii "rEUnaissance", čiže renesancia EÚ, reálnu šancu.



