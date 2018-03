EU Observer: Priatelia Ruska v EÚ odmietajú vyhostiť diplomatov

Medzi týchto 11 štátov patrí Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Grécko, Írsko, Luxembursko, Malta, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko.

Brusel 27. marca (TASR) - Jedenásť štátov Európskej únie sa zatiaľ nepridalo k iným krajinám, ktoré rozhodli o vyhostení ruských diplomatov zo solidarity s Veľkou Britániou. Píšu o tom v utorok bruselské internetové noviny EU Observer.



Medzi týchto 11 štátov patrí Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Grécko, Írsko, Luxembursko, Malta, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko. Niektoré z nich sa pravdepodobne pridajú k hlavnému prúdu EÚ v nadchádzajúcich dňoch, uvádza EU Observer.



Belgicko stále váha, na ktorých zo 140 ruských diplomatov sa zameria. Sú akreditovaní na zastupiteľstve Ruska v Belgicku, ako aj na veľvyslanectvách pri EÚ a NATO.



Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney v pondelok prisľúbil, že jeho krajina pristúpi k "primeraným krokom", aby "preukázala solidaritu" so svojím najbližším susedom v reakcii na útok nervovoparalytickou látkou v Anglicku, za ktorým podľa Británie stojí Moskva.



EU Observer pripomína aj stanovisko slovenského rezortu diplomacie: "Vývoj situácie ako aj odpovede Ruska na výzvy, ktoré mu adresovali štáty EÚ – vrátane Slovenska – ovplyvní ďalšie kroky, ktoré sme v tejto veci pripravení zvážiť."



Portugalsko neplánuje nikoho vyhostiť a preferuje kroky na úrovni dvadsaťosmičky EÚ namiesto bilaterálnych opatrení či pridávania sa do podskupín v rámci Únie. "Portugalsko sa domnieva, že koordinácia na úrovni Európskej únie je najúčinnejším prostriedkom pre reakciu na závažnosť súčasnej situácie," uviedlo v pondelok jeho ministerstvo zahraničných vecí.



Iné štáty EÚ, ktoré majú dobré vzťahy s Moskvou, sa taktiež vyjadrili, že nezamýšľajú vyhostiť ruských diplomatov, aj keď sa podpísali pod vyhlásenie EÚ obviňujúce Rusko zo spomínaného chemického útoku.



"Neprijmeme žiadne opatrenia na národnej úrovni," uviedli rakúsky kancelár Sebastian Kurz a ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová v spoločnom vyhlásení. Vyslovili sa za zachovanie komunikačných kanálov s Ruskom. "Rakúsko je neutrálna krajina a považuje sa za staviteľa mostov medzi východom a západom," vyhlásili podľa novín EU Observer, ktoré pripomínajú, že v rakúskej vládnej koalícii je aj krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) a tá podpísala dohodu o spolupráci s ruskou vládnucou stranou Jednotné Rusko.



Maltská vláda, ktorá zarobila stovky miliónov eur za predaj pasov EÚ bohatým Rusom, uviedla, že ruských diplomatov nevyhostí, pretože jej "diplomatická misia v Moskve je veľmi malá a akákoľvek reakcia Ruska by prakticky ukončila diplomatické vzťahy".



Bulharsko, ktoré má úzke obchodné vzťahy s ruskými firmami, spomenulo fakt, že zastáva rotujúce predsedníctvo v EÚ a malo by sa preto zachovať neutrálne.



Grécko, kde je vo vládnej koalícii proruská krajne pravicová strana Anel, sa v minulosti vyjadrilo, že nebude nikdy sankcionovať stáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a chce vidieť viac dôkazov o to, čo sa stalo v Británii.



Cyprus nasledoval príklad Grécka. V cyperských bankách sú uložené miliardy eur ruského kapitálu a táto krajina tiež predávala pasy EÚ bohatým Rusom, pripomína EU Observer.



Slovinský minister zahraničných vecí Karl Erjavec, ktorý vo februári privítal šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova s cieľom podporiť obchodné vzťahy, v pondelok uviedol, že je príliš skoro na rozhodnutie o ďalších krokoch, pretože sa najprv musí zistiť, čo sa v Británii presne stalo.



Do skupiny štátov EÚ priateľských s Ruskom tradične patrí aj Maďarsko, ktoré plánuje s Ruskom vybudovať jadrovú elektráreň. Avšak Budapešť sa rozhodla vyhostiť jedného ruského diplomata, čím sa pridala k ďalším 15 krajinám EÚ, ktoré vyhostili celkovo 31 diplomatov. Samotná Británia vyhostila 23 diplomatov.



Na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju zaútočili 4. marca neznámi páchatelia, ktorí pritom podľa Británie použili nervovoparalytickú látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze. Oboch našli v bezvedomí pred nákupným strediskom v Salisbury. Obaja sú stále v kritickom stave.