EÚ ocenila sociálne siete za blokovanie dezinformácií

Brusel 17. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok zverejnila správy o pokroku, ktorý v apríli 2019 dosiahli internetové spoločnosti Facebook, Google a Twitter v rámci boja proti dezinformáciám. Všetky tri online platformy sú signatármi Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.



Uvedené spoločnosti sa v rámci kódexu z októbra 2018 zaviazali podávať mesačné správy o opatreniach prijatých pred voľbami do Európskeho parlamentu (23. - 26. máj).



Podpredseda EK pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip, eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová, eurokomisár pre bezpečnostnú úniu Julian King a eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová v piatok v spoločnom vyhlásení uviedli, že uznávajú pokračujúci pokrok, ktorý dosiahli Facebook, Google a Twitter v súvislosti so svojimi záväzkami zvýšiť transparentnosť a chrániť integritu eurovolieb.



"Vítame rozsiahle opatrenia, ktoré všetky tri platformy prijali proti manipulačnému správaniu, vrátane koordinovaných dezinformačných operácií. Poskytli tiež údaje o opatreniach na zlepšenie kontroly umiestnenia reklám. Je však potrebné urobiť viac na posilnenie integrity ich služieb, vrátane reklamných služieb. Poskytnuté údaje ešte stále nie sú dosť podrobné, aby umožnili nezávislé a presné posúdenie toho, ako opatrenia týchto platforiem skutočne prispeli k zníženiu šírenia dezinformácií v EÚ," uvádza sa v spoločnom vyhlásení.



Komisia upozornila, že okrem európskych volieb by všetci signatári kódexu mali zintenzívniť svoje úsilie o rozšírenie spolupráce s kontrolnými orgánmi vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj o posilniť postavenie užívateľov a výskumnej komunity.



Premiéri a prezidenti členských krajín EÚ sa budú zaoberať otázkou šírenia dezinformácií na júnovom zasadnutí Európskej rady.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)