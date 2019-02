EÚ odobrila smernicu, ktorá kladne ovplyvní 200 miliónov zamestnancov

Všetci pracovníci, a to bez ohľadu na dĺžku zmluvy a pracovného času, budú vedieť od nástupu do zamestnania, aké sú ich práva a povinnosti.

Brusel 7. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok uviedla že spolu s vyjednávačmi z Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ sa jej podarilo dosiahnuť predbežnú dohodu o návrhu novej smernice týkajúcej sa vytvárania transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienok, najmä pre pracovníkov s neštandardnými formami zamestnania.



Podľa vyjadrenia eurokomisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenovej dohoda medzi inštitúciami EÚ má zaručiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky a ochranu väčšieho počtu pracovníkov v celej Európe. Týka sa to najmä čoraz vyššieho počtu tých, ktorí využívajú nové formy práce, takzvané "flexijobs", čiže pružné pracovné miesta, ale aj zmlúv na prácu na vyžiadanie, a tiež práce v domácnosti.



Všetci pracovníci, a to bez ohľadu na dĺžku zmluvy a pracovného času, budú vedieť od nástupu do zamestnania, aké sú ich práva a povinnosti. Pracovníci budú mať právo dohodnúť sa so svojím zamestnávateľom o tom, kedy majú byť k dispozícii, a s akým predstihom majú byť o tom informovaní.



Pracovníci so zmluvou na vyžiadanie už nemôžu byť prepustení, ak odmietnu prácu oznámenú s minimálnym predstihom. A zamestnávatelia už nebudú môcť brániť pracovníkom so zmluvou s neuvedeným pracovným časom, aby prijali prácu navyše u iného zamestnávateľa.



Thyssenová vyjadrila poďakovanie spravodajcom EP, ktorí rokovali o tejto otázke, a tiež rumunskému predsedníctvu v Rade EÚ, že pomohli presadiť smernicu, ktorá bude mať "veľmi konkrétny, hmatateľný a pozitívny vplyv na približne 200 miliónov pracovníkov v celej EÚ".



Predbežnú dohodu musia teraz oficiálne schváliť poslanci Európskeho parlamentu aj ministri členských krajín na zasadnutí Rady EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)