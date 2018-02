EÚ odsúdila mrzačenie ženských pohlavných orgánov

Praktike mrzačenia je vo svete stále vystavených 200 miliónov dievčat a do roku 2030 k nim môže pribudnúť ďalších 200 miliónov.

Brusel 5. februára (TASR) - EÚ chce raz a navždy skoncovať s praktikami na mrzačenie ženských pohlavných orgánov. Uviedli to v pondelok viacerí členovia Európskej komisie (EK) pri príležitosti Medzinárodného dňa nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov.



Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová, komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn, komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica a komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vera Jourová v spoločnom vyhlásení opätovne potvrdili pevné odhodlanie EÚ vykoreniť mrzačenie ženských pohlavných orgánov.



"Potvrdzujeme, že sme pevne odhodlaní skoncovať s touto praktikou, ktorá je bolestivá, traumatizujúca a má dlhodobé zdravotné následky. Ide o zvyklosť, ktorá sa takmer vždy praktizuje na deťoch. Predstavuje extrémnu formu diskriminácie voči ženám a dievčatám...," uvádza sa v ich vyhlásení.



Tejto praktike je vo svete stále vystavených 200 miliónov dievčat a do roku 2030 k nim môže pribudnúť ďalších 200 miliónov.



Komisári sú znepokojení, že k mrzačeniu ženských pohlavných orgánov dochádza aj v Európe. Exekutíva EÚ preto pracuje na eliminácii tejto praktiky formou školení, ktoré poskytuje sudcom, azylovým pracovníkom a lekárom prichádzajúcim do kontaktu s ohrozenými dievčatami.



"Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je trestným činom vo všetkých členských štátoch EÚ a vo väčšine z nich hrozí každej osobe, ktorá vycestuje s dievčaťom mimo EÚ, aby ho podrobila tejto ohavnej zvyklosti, trestné stíhanie. Obetiam týchto praktík poskytuje EÚ vysokú úroveň ochrany," uvádza sa vo vyhlásení.



spravodajca TASR Jaromír Novak