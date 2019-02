EÚ odsúdila použitie sily Venezuelou proti humanitárnej pomoci

Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó, ktorý sa humanitárnu pomoc do krajiny pokúšal dostať, uviedol, že režim nasadil nelegálne jednotky, ktoré prístup pomoci blokovali

Brusel 24. februára (TASR) - Európska únia odsúdila v nedeľu venezuelský režim za násilie a použitie ozbrojených síl na zabránenie vstupu humanitárnej pomoci do Venezuely. Informovala o tom agentúra AFP.



"Odmietame používanie nelegálnych ozbrojených skupín na zastrašovanie civilistov a zákonodarcov, ktorí sa zmobilizovali na distribúciu (humanitárnej) pomoci," uviedla v nedeľu mene EÚ šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová.



Vyjadrila sa tak len niekoľko hodín po tom, ako operácia zameraná na dovezenie humanitárnej pomoci do Venezuely riadená tamojšou opozíciou vyústila do zrážok, pri ktorých bezpečnostné zložky lojálne prezidentovi Nicolásovi Madurovi začali strieľať na demonštrantov. Pri potýčkach zahynuli najmenej štyria ľudia a stovky ďalších utrpeli zranenia.



Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó, ktorý sa humanitárnu pomoc do krajiny pokúšal dostať, uviedol, že režim "nasadil nelegálne jednotky", ktoré prístup pomoci blokovali. Podľa AFP narážal na ozbrojené zložky Madurových stúpencov, ktoré majú vo zvyku pôsobiť po boku venezuelských bezpečnostných síl i nezávisle od nich.



"Máme znepokojivé správy o nepokojoch, násilnostiach a rastúcom počte obetí, najmä v pohraničných oblastiach a medzi domorodou skupinou Pemónov," uviedla Mogheriniová vo vyhlásení.



"Dôrazne vyzývame orgány činné v trestnom konaní a bezpečnostné orgány, aby zachovali zdržanlivosť, vyhli sa použitiu sily a umožnili vstup (humanitárnej) pomoci," uviedla a dodala, že EÚ je pripravená "zintenzívniť" svoju humanitárnu a rozvojovú pomoc, aby zmiernila ťažkú situáciu, v ktorej sa Venezuelčania ocitli.



"Európska únia už na humanitárnu a rozvojovú pomoc na roky 2018/19 vyčlenila viac ako 60 miliónov eur. Pripomíname náš záväzok pomáhať tým, ktorí sú v núdzi, tak dlho ako to bude potrebné a rozšíriť tak ešte túto pomoc," dodala.