EÚ podporuje obnovu demokracie vo Venezuele a vyzýva na slobodné voľby

V mene EÚ sa takto vyjadrila v stredu neskoro večer šéfka úniovej diplomacie Federica Mogheriniová po tom, ako už viacero krajín uznalo legitimitu venezuelského opozičného lídra a predsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa, ktorý sa vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely, informovala agentúra AFP.



"Venezuelský ľud masívne volá po demokracii a možnosti slobodne rozhodnúť o svojom osude," uviedla vo vyhlásení Mogheriniová. "Tieto hlasy nemožno ignorovať. EÚ (preto) dôrazne vyzýva na začatie okamžitého politického procesu vedúceho k slobodným a vierohodným voľbám (prebiehajúcim) v súlade s ústavným poriadkom," povedala.



Zachované a plne rešpektované musia byť podľa jej slov občianske práva, sloboda a bezpečnosť všetkých členov Národného zhromaždenia (venezuelského parlamentu) vrátane jeho predsedu Guaidóa.



"Násilie a nadmerné používanie sily zo strany bezpečnostných síl sú úplne neprijateľné a krízu určite nevyriešia," uviedla ďalej.



Mogheriniová dodala, že EÚ a jej členské krajiny sú naďalej pripravené "podporiť obnovu demokracie a právneho štátu vo Venezuele", a to prostredníctvom vierohodného politického procesu a v súlade s venezuelskou ústavou.



Obdobne sa ešte pred ňou vyjadril aj predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý dúfa, že "celá Európa sa zjednotí a podporí demokratické sily vo Venezuele". "Na rozdiel od (venezuelského prezidenta Nicolása) Madura, má (venezuelské) parlamentné zhromaždenie vrátane Juana Guaidóa demokratický mandát od venezuelských občanov," napísal ďalej na Twitteri.



Legitimitu Guaidóa ako nového venezuelského prezidenta už uznali USA, Brazília, Kolumbia, Paraguaj, Peru, Argentína, Čile, Kostarika, Guatemala, Honduras, či Kanada, informovala agentúra AP.



Venezuelský prezident Nicolás Maduro v reakcii oznámil, že jeho vláda prerušuje diplomatické vzťahy so Spojenými štátmi a diplomatom z USA dal 72 hodín na to, aby opustili krajinu.



Na stranu Madura sa dosiaľ otvorene postavilo len Mexiko, Bolívia a Kuba. Rozhodnutie USA uznať legitimitu Guaidóa ostro kritizovali aj viacerí ruskí predstavitelia, priblížila AP.