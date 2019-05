EÚ ponúka ďalších 20.000 cestovných poukazov pre mladých ľudí

Záujemcovia vo veku 18 rokov môžu svoje žiadosti posielať do 16. mája.

Brusel 2. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok otvorila novú výzvu na podávanie žiadostí o cestovné poukazy iniciatívy DiscoverEU. V rámci nej sa môže o poukazy uchádzať 20.000 mladých ľudí z členských krajín EÚ.



Záujemcovia vo veku 18 rokov môžu svoje žiadosti posielať do 16. mája. Rozpočet pre program DiscoverEU na rok 2019 je 16 miliónov eur. Mladí cestovatelia budú môcť vďaka nemu objavovať Európu od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020.



V súčasnej druhej fáze iniciatívy chce EK rozšíriť jej vzdelávací rozmer a zaistiť jej inkluzívny charakter. Účastníkom programu poskytne napríklad informácie a tipy, kam cestovať a aké miesta navštíviť.



Oproti vlaňajšej prvej fáze sa tiež zjednodušuje systém prihlášok, poskytujú sa tipy na výhodné cestovanie a zohľadňujú sa aj potreby mladých so zdravotným postihnutím.



Záujemcovia o poukazy, vďaka ktorým budú môcť podnikať až 30-dňové cesty, sa môžu prihlásiť prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež europa.eu. Podané žiadosti zhodnotí komisia, ktorá výsledky výberového konania zverejní v júni 2019.



Úspešní uchádzači budú môcť cestovať individuálne alebo v najviac päťčlennej skupine. Pravidlom je cestovanie železničnou dopravou. Aby však nič nebránilo voľnému pohybu po celom kontinente, cestovatelia budú môcť využívať aj alternatívne spôsoby dopravy, ako sú autobusy alebo trajekty a vo výnimočných prípadoch aj letecká doprava.



